فتح طريق «أبو صقل - الضاحية» بعد 8 سنوات من الإغلاق في العريش.. «صور»

تشهد مدينة العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد ومناطق الوسط من سيناء، العديد من الإنجازات التي تدل على أن الدولة انتصرت على الإرهاب، وأنها تتجه إلى مرحلة التعمير والبناء، التي شدد الرئيس السيسي على الإسراع بها على أرض الواقع في جميع مناحي الحياة.

فتح الطريق بين الضاحية وأبو صقل

أعلن مجلس مدينة العريش في بيان له نشر اليوم الأربعاء، على صفحته الرسمية بأنه تم فتح طريق أبو صقل الضاحية من الناحية الشمالية لحي الضاحية.

ومن جانبه، قال العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش في بيانه اليوم، أنه تم فتح الطريق وإزالة جميع السواتر الترابية والأسمنتية التي كانت تفصل ما بين حي الضاحية ومنطقة أبو صقل، من قبالة إشارة المثلث.

8 سنوات من الإغلاق بسبب الإرهاب

وأضاف رئيس مجلس مدينة العريش أن الطريق تم فتحه بعد إغلاقه لمدة 8 سنوات، ومنع الدخول أو الخروج منه، ليكون بذلك تم فتح أهم طريق يفصل ما بين الطريق الدولي السريع قبالة أبو صقل وحي الضاحية، القريب من مجمع المصالح ومديرية التربية والتعليم وطريق جامعة العريش وطريق الإدارة التعليمية ومجمع المحاكم.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات التي تقوم بها المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية لرفع المعاناة عن أهالي العريش، بشكل تدريجي، وإعادة الحياة لطبيعتها.

برلماني يؤكد أن فتح الطريق معناه رفع المعاناة عن أهالي تلك المناطق

بدوره، قال رحمي بكبير، عضو مجلس النواب بشمال سيناء، في تصريح له اليوم، أن الجهات المعنية ومحافظ شمال سيناء ورئيس مجلس مدينة العريش، استجابوا لطلبات الأهالي برفع المعاناة عن سكان تلك المناطق.

وأوضح أنه كان يتعين على أهالي أبو صقل المشي قرابة 3 كيلو مترات للوصول إلى حي الضاحية، سواء لقسم أول العريش أو الجامعة والمصالح الأخرى، وفي الحقيقة أن المسافة لا تتعدى 200 م قبل الإغلاق، فأن فتح الطرق المغلقة وإزالة السواتر الترابية معناه أن العريش عادت لمرحلة الهدوء والأمن والأمان بفضل رجال الآمن الساهرين على حماية المواطنين.

وكان مجلس مدينة الشيخ زويد، قام بفتح جميع الطرق الجنوبية للمدينة قبل شهرين، وتم تسهيل مرور الأهالي من جنوب المدينة إلى الطريق الدولي العام.