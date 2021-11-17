استعدادات شمال سيناء لمواجهة تقلبات الطقس.. طرق بديلة وتطهير غرف الصرف

قرر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد على مستوى مديريات المحافظة، لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة، وذلك بناء على توجيهات مجلس الوزراء.

وأشار «شوشة» إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية في مجالس المدن والإدارات المركزية المعنية، لمتابعة الظروف الجوية، مؤكدا على جاهزية معدات الأزمات وسيارات كسح المياه لمواجهة موجة الأمطار والسيول المتوقعة، وتوزيعها في أماكن تجمعات المياه بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء والعريش.

تطهير غرف الصرف والبيارات

ووجه المحافظ، مجالس المدن، بتطهير غرف تصريف الأمطار على مستوى المحافظة، والتأكد من عدم وجود عوائق بتلك الغرف، بجانب توزيع طلمبات شفط المياه في أماكن تجمعات المياه غير الموجود بها غرف تصريف أمطار، مع التاكد من جاهزية هذه الطلمبات.

وشدد المحافظ على أصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أي لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار، كما وجه إدارة مرور شمال سيناء بتوفير طرق بديلة لمرور السيارات والالتفاف عن الطرق الموجود بها تجمعات مياه كبيرة، والطرق التي يتم قطعها أثناء السيول في منطقة وسط سيناء.

جاهزية سيارات الكسح لشفط المياه

من جانبه، أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، على جاهزية سيارات كسح المياه ومعدات الأزمات بشركة المياه لمواجهة موجة اللأمطار والسيول المتوقعة، وتوزيع تلك السيارات والمعدات في أماكن تجمعات المياه بالتنسيق مع مجالس المدن، كما وجه شركة الكهرباء بالتنسيق مع مجالس المدن، بقطع الكهرباء عن أعمدة الإنارة والمحولات الموجودة بأماكن تجمعات المياه، حتى لا يحدث ماس كهربائي حفاظا على أرواح المواطنين.