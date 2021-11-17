وظائف للشباب في شركات القطاع الخاص بمرتبات تصل لـ6000 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، تفاصيل عدد من الوظائف المتاحة للشباب من الجنسين بشركات القطاع الخاص، من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ودون مؤهل، لمن لديهم خبرة أو بدون، ضمن مبادرة «توظيف مصر»، بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين في عدد من التخصصات، برواتب تصل إلى 6000 جنيه.

شركة noon تنظم يوما مفتوحا للتوظيف

ويتم تنظيم يوم التوظيف الخميس الموافق 18 نوفمبر من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 3 مساءً على الوظائف الآتية:

1- أمين مخزن (دون خبرة).

2- أمين مخزن حاصل على رخصة قيادة معدات ثقيلة (ريتش تراك فقط).

الشروط المطلوبة للوظائف:

- الحصول على مؤهل عالٍ أو متوسط أو فوق متوسط.

- الوظائف متاحة للذكور فقط.

- أن يكون المتقدم لديه موقف محدد من التجنيد.

- القدرة على العمل في شيفتات متغيرة.

- يجيد قراءة اللغة الإنجليزية.

مميزات الوظائف:

- مرتبات مجزية.

- عقد سنوي.

- تأمينات اجتماعية وتأمينات طبية أسرية.

- خطوط مواصلات.

- نظام العمل 3 شيفتات كل شيفت 9 ساعات، منهم ساعة راحة ويوم واحد إجازة أسبوعية.

أماكن العمل: مخازن العاشر من رمضان.

خطوط فرع العاشر: بلبيس - العاشر من رمضان - الزقازيق - الدائري – القناطر الخيرية.

للتقديم يمكنك الحضور مباشرة على العنوان: طريق العاشر من رمضان بجوار مجمع LG مبنى Plot No 1 , 7A دخل مخازن DB Schenker ب Pyramids Industrial Park.

شركه تعمل في مجال المطاعم تطلب للتعيين الآتي:

1- كول سنتر (متلقي طلبات) للعمل بالإدارة في الدقي.

2- عضو فريق (العمل على جميع محطات التشغيل داخل المطعم).

مكان العمل: المهندسين - مصر الجديدة - مدينة نصر - 6 أكتوبر - مول العرب - المعادي - الإسكندرية شارع فؤاد - الإسكندرية سيدي بشر - مول طنطا - الرحاب - التجمع الخامس - المقطم - عابدين.

الشروط والحقوق المشتركة:

- مؤهل عالٍ أو متوسط أو فوق المتوسط، أو طلبة بشرط التفرغ.

- ذكور فقط.

- يفضل خبرة في نفس المجال.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- مرتب خدمة العملاء 2400 جنيه، وعضو الفريق 2200 جنيه + بدلات للفروع البعيدة.

- 9 ساعات عمل يتخللهم ساعة راحة.

- يوم إجازة.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- حوافز مجزية.

- فرص للترقي.

- حافز العامل المثالي.

- وجبة أثناء العمل.

- إجازات سنوية ورسمية.

- دورات تدريبة.

- تبس شهري.

- زيّ للعمل مجانًا.

شركة لخدمات السيارات تطلب للتعيين الآتي:

1- مندوب تسويق ومبيعات: لخدمة الغسيل الجاف للسيارات داخل مول العرب.

2- فني غسيل سيارات داخلي وخارجي «خبرة».

3- عامل غسيل سيارات «بدون خبرة».

مكان العمل: مول العرب في 6 أكتوبر.

الشروط والحقوق المشتركة:

- مؤهل متوسط أو فوق متوسط، ويمكن طلبة شرط التفرغ.

- ذكور وإناث للوظيفة الأولى وذكور فقط لباقي الوظائف.

- خبرة سنتين لوظيفة فني غسيل سيارات.

- حد أقصى للسن 40 عامًا

- مرتب وظيفة مندوب التسويق: 2000 جنيه أساسي + 1500 عمولة، ومرتب وظيفة فني غسيل السيارات من 4000 إلى 4500 جنيه، ومرتب وظيفة عامل غسيل السيارات 3000 جنيه.

- تأمينات وتبس وحوافز.

شركة تعمل في مجال المطاعم تطلب للتعيين الآتي:

- أخصائي تكنولوجيا المعلومات: مسؤول عن كل ما يتعلق بنظام الفروع والشبكات والإنترنت.

مكان العمل: مصر الجديدة.

الشروط والحقوق المشتركة:

- خريجون فقط.

- الوظائف متاحة للذكور فقط.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- خبرة 3 سنوات في نفس الوظيفة.

- الراتب من 5500 إلى 6000 جنيه.

- يومين إجازة.

- 8 ساعات عمل.

- تأمينات اجتماعية وصحية.