أجواء رومانسية بين خالد سليم ونسرين طافش على بوستر فيلم «في القلب»

كشف المخرج مرقس عادل عن البوستر التشويقي الأول لفيلمه الجديد «في القلب» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتصدر البوستر بطلي العمل الفنان خالد سليم والفنانة نسرين طافش في أجواء رومانسية.

مرقس عادل: حالة رومانسية أتمنى تعجبكم

وعلق مرقس عادل على البوستر قائلًا: «البوستر الأول لفيلم في القلب حالة رومانسية مختلفة أتمنى تعجبكم، شكرًا لكل الرجالة اللي ساعدوني في تحضير وتجهيز وتصوير الفيلم ده و لسه بيساعدوني عشان يطلع للنور».

نسرين طافش تشوق جمهورها لفيلم في القلب

بدأ تصوير الفيلم أغسطس الماضي، ومع بداية التصوير نشرت الفنانة نسرين طافش عبر حسابها الرسمي على «انستجرام» مشوقة جمهورها: «القصة جديدة ومختلفة وجميلة جدًا، يارب تعجبكم وتدخل قلوبكم زي ما دخلت قلبي».

انتهاء تصوير فيلم في القلب

وانتهى صناع عمل الفيلم من تصوير المشاهد الأخيرة خلال الفترة الماضية بين مصر ودبي بالإمارات العربية المتحدة، وسوف تشارك نسرين طافش وخالد سليم في ديو غنائي ليكون الأغنية الدعائية للفيلم، ومن المقرر عرضه في السينمات الفترة المقبلة.

أبطال فيلم في القلب

ويشارك في بطولة فيلم في القلب بجوار خالد سليم ونسرين طافش كل من: سوسن بدر وهالة فاخر وتوني ماهر، إنجي كيوان، منة فضالي، كريم سرور، يوستينا، واللبنانية ساندرا، وغيرهم من النجوم معالجة سيناريو وحوار محمد ألمظ، وعادل مرسي، فكرة إسحق إبراهيم، وإخراج مرقس عادل.

نسرين طافش تعتذر عن المداح 2

يذكر أن الفنانة نسرين طافش أعلنت منذ أيام اعتذارها عن المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل المداح بسبب انشغالها بتصوير مسلسلها الجديد «جوقة عزيزة» في سوريا، وهو من تأليف خلدون قتلان وإخراج تامر إسحق.