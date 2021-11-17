مصدر: تصدير نحو 12 شحنة فورية للغاز الطبيعي خلال 4 أشهر

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن مصر استطاعت أن تحقق مبيعات وصادرات جيدة من الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة الماضية، موضحا أن مصر تصدر الغاز الطبيعي بطريقتين، الأولى هي الشحنات الفورية، والثانية هي البيع من خلال العقود الأجلة والتعاقد مع دول أو شركات بعينها، لاستلام كميات من الغاز في أوقات محددة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر تصدر نحو 12 شحنة فورية من الغاز الطبيعي منذ شهر سبتمبر، ويجري استكمالها حتى نهاية ديسمبر المقبل.

تصدير 10 شحنات غاز من إدكو و2 من مصنع دمياط

وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أنه جرى الاتفاق على تصدير ما يقرب من 10 شحنات فورية من مصنع إدكو للإسالة، و2 من مصنع دمياط للإسالة، لافتا إلى أن الشحنات الفورية، يجري احتسابها لسعر السوق الفوري، دون أخذ أي اعتبارات أخرى.

وأوضح المصدر، أن مصر وقطاع الغاز الطبيعي المسال، حققوا استفادة من الارتفاعات غير المسبوقة بالأسعار العالمية للغاز خلال الفترة الماضية، وذلك بالبيع عند مستويات سعرية عالية.

وأشار المصدر، إلى أن مصر استطاعت بيع عدد من الشحنات التي جرى تصديرها خلال موجات الارتفاعات السابقة، إذ قدرت بحوالي 37 دولار أمريكي للمليون وحدة حرارية.

ولفت المصدر إلى أن الشحنة الواحدة من الغاز الطبيعي المسال التي يجري تصديرها، يصل حجم الغاز بها إلى 155 ألف متر مكعب وقابلة للزيادة أو النقصان، على حسب الكمية المطروحة الشاحنة الناقلة لها.

مصر تتصدر الدول العربية في صادرات الغاز

وقال تقرير لمنظمة الأوابك، إن نمو الأكبر في صادرات الغاز الطبيعي المسال في الدول العربية خلال الربع الثالث من عام 2021، كان من خلال مصر، التي صدرت نحو 1 مليون طن، علما بأنه خلال نفس الفترة من العام السابق 2020، بلغت الصادرات نحو 0.1 مليون طن فقط، بسبب تهاوي الأسعار الفورية في الأسواق العالمية، التي لم تحقق الجدوى الاقتصادية للتصدير، لتحقق بذلك نموًا على أساس سنوي 900%، وهو معدل النمو الأعلى عالمياً خلال الربع الثالث من عام 2021.