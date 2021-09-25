مصدر بالتموين: موقع دعم مصر الرقمي لا يعني الاستغناء عن المكاتب

أتاحت وزارة التموين للمواطنين من حاملي بطاقة التموين في جميع محافظات مصر بإنهاء خدماتهم التموينية من خلال موقع دعم مصر الرقمي، والتابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث يختص الموقع بالخدمات التموينة فقط، ويضم 12 خدمة تموينية، بالاضافة الي منظومة الشكاوي الموحدة للمواطنين، ويستطيع المواطن تقديم شكوى من خلال الموقع وتقوم الوزارة برفع الشكوى للمختصين لحلها.

وقال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة خلال الفترة المقبلة تتجه إلى رقمنة كل الخدمات التموينية، وذلك من خلال الموقع الرسمي للخدمات التموينية، قبل الانتقال إلى مبنى وزارة التموين الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أن موقع دعم مصر الرقمية يتم من خلاله إنهاء كل الخدمات التموينية.

مكاتب التموين تعمل في القرى والمحافظات

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ «الوطن»، أنه لا مجال للاستغناء عن مكاتب التموين والتي تخدم القرى والمحافظات والأشخاص الذين لا يستطيعون التعامل مع الإنترنت، حيث يتوجهون إلى مكاتب التموين لإنهاء خدماتهم بالأوراق والمستندات المطلوبة.

وأضاف المصدر أنه للحصول على الخدمات التموينية يشترط على مقدم الطلب عبر موقع دعم مصر الرقمية أن يتبع الخطوات التالية:

شروط تقديم الخدمة

1- قيام المواطن بتسجيل رقم الموبايل الخاص به للمراجعة والتأكد من أن رقم الموبايل مسجل باسمه في إحدي شركات الإتصالات في فتره لا تقل عن 3 شهور

2- أن تكون بطاقته التموينية موجودة ونشطة علي قاعدة البيانات

3- قيام المواطن بالموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له عند إدخال البيانات وطلب الخدمة

4- يقوم المواطن بالضغط على خدمات تموينية للمواطنين واختيار الخدمه المراد تنفيذها