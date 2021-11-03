«صيدلة طنطا» تحتفل بتخريج دفعة جديدة من الطلاب الوافدين

شارك الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، فى حفل تخرج دفعة 2021 للطلاب الوافدين بكلية الصيدلة، بحضور الدكتوره نهلة العشماوي، عميد الكلية، والدكتورة أمل كباش، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود شكل، المدير التنفيذي للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بجامعة طنطا، والدكتور هانى دنيا، نقيب الصيادلة.

سفراء مصر في بلادهم

وخلال كلمته، أعرب نائب رئيس الجامعة عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية، مقدماً التهنئة للطلاب الوافدين بتخرجهم، حيث طالبهم أن يكونوا خير سفراء لمصر في بلادهم، مؤكداً أن جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمود ذكي، تقدم كافة سبل الدعم للطلاب الوافدين على مستوى الكليات.

وأكدت الدكتورة نهلة العشماوي، عميد كلية الصيدلة، على دور جامعة طنطا في مسايرة التطور العلمي الكبير في مجال العلوم الصيدلانية، والمساهمة فيه بإيجابية، من خلال تقديم خدمة تعليمية متميزة، تتفق مع معايير الجودة والاعتماد.

شهادات تقدير وصور تذكارية

ضمت قائمة الخريجين كلاً من «نعمة الجنيدي، وعثمان العباس، ونسرين جحجاح، وعبد الكريم القاسم، وشمس الحميداوى، ومثير العزاوي، وتقى محمد، ويحيى نزار، وآيه عبد الله»، وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم الطلاب الوافدين بإهدائهم شهادات التقدير، كما تم التقاط بعض الصور التذكارية.

تبرع لمستشفى 900 900 الجديد

من جانب آخر، سلم النائب محمود عبد السميع الشامى، اليوم الأربعاء، الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عقدي تبرع لمساحة أرض فضاء داخل كردون المباني بمدينة المحلة الكبرى، يعود عائدهما المادي لمستشفى 900 900 الجامعي الجديد بالمحلة الكبرى.

ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير للمتبرعين «راجى محسن السروجي، ومحسن محمد السروجي، وماجدة إبراهيم السروجي»، كما أشاد بمشاركة المجتمع المدني في محافظة الغربية، الذي ضرب أروع المثل في المشاركة المجتمعية، سواء من خلال التبرع بقطع الأراضي، أو تبرعات مالية، للمساهمة في إقامة منشآت طبية لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

ونظمت جامعة طنطا، منتصف شهر أكتوبر الماضي، احتفالية كبرى بوضع حجر أساس المستشفى الجامعي الجديد، وسط حضور كبير من أبناء المحلة الكبرى، وبحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وجمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، ومفتى الجمهورية، الدكتور شوقي علام، والأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، والنائب أحمد سعد، وكيل مجلس النواب.