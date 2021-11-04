شروط وخطوات تقديم الطلاب الوافدين للدراسات العليا بالجامعات المصرية

أعلنت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، عن قواعد قبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية بمرحلة الدراسات العليا للعام الجامعي 2021-2022، والتي تضمنت السماح لكافة الطلاب المرشحين ممن ظهرت نتائجهم بالفعل وتقدموا بإفادة القبول المبدئي الصادرة من الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بالانتظام في الدراسة ودخول الامتحانات لهذا العام 2021-2022، لحين موافاة الجامعات بملف أوراق الطلاب داخل مظروف مؤمن وقد تم إحاطة المجلس الأعلي للجامعات بهذا الأمر.

خطوات تقديم الوافدين للدراسات العليا بالجامعات

1/ يتقدم الطالب من خلال منصة (أدرس في مصر).

2/ إنشاء حساب علي المنصة ثم تفعيله من الإيميل المرسل للطالب.

3/ الضغط علي تقديم طلب إلتحاق دراسات عليا.

4/ملء البيانات والضغط علي استمرار.

5/ملء بيانات الدرجة العلمية المراد التسجيل بها.

6/ إدخال الرغبات.

7/ إدخال المستندات المطلوبة وتشمل: جواز سفر ساري- صورة من المؤهل الدراسي-صورة من كشف العلامات-صورة من معادلة الشهادة من المجلس الأعلي للجامعات.

8/ يتم اختيار طريقة السداد بقيام الطالب بسداد رسوم تقديم 2000 جنيه مصري إلكترونيا عبر المنصة أو عن طريق الإيداع البنكي.

9/ يتم رفع الإيصال علي الموقع مع مراعاة أن يكون الإيصال باسم الطالب ثم كتابة الرقم المرجعي الخاص بالايصال بالحروف والأرقام.

خطوات فحص طلبات تقديم الطلاب الوافدين للدراسات العليا..

1/ يتم فحص أوراق وبيانات الطلاب للتأكد من صحتها بمعرفة الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين.

2/ في حالة قبول الطلب يتم إرساله إلي صفحة الجامعة للفحص وإتخاذ القرار بالقبول أو الرفض مع توضيح أسباب الرفض.

3/ يتم إرسال الطلب إلي حساب رئيس الإدارة المركزية لإتخاذ القرار بالقبول أو الرفض.

4/ في حالة القبول يظهر للطالب رسالة القبول المبدئي وعليه يتم تسليم ملف الأوراق بالإدارة العامة لقبول الطلاب الوافدين.

5/ بعد تسليم الطالب ملف أوراقه يحصل علي خطاب قبول مبدئي معتمد من رئيس الإدارة المركزية ويتم إرساله إلي الجامعة عبر البريد السريع.