الجامعات تمنع دخول غير المطعمين بلقاح كورونا للحرم الجامعي

بدأت الجامعات تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع دخول جميع منتسبي الجامعة إلا بعد الحصول على لقاح كورونا، وشهد اليوم الأول لتطبيق القرار تزاحما على بوابات الدخول تزامنا مع جولات تفقدية لرؤوساء الجامعات وتخصيص نقاط لتطعيم الطلاب والعاملين ممن لم يتلقوا اللقاح.

في الإسكندرية، تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الاسكندرية، كليات الجامعة، اليوم الاثنين، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للجامعات للجامعات، ومجلس جامعة الإسكندرية، بعدم السماح لمنتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، من الدخول للكليات أو مقار عملهم، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا، واستثناء من لديهم عذر مرضي مقبول مع تقديم شهادة تثبت ذلك.

وأكد رئيس الجامعة أن الأمور تسير بشكل طبيعي داخل الحرم الجامعي وعلى البوابات الرئيسة، موضحاً أن مشرفي البوابات بالكليات والإدارات المختلفة يقومون بعملهم والإطلاع على شهادات التطعيم التي تثبت حصولهم على اللقاح، ويتم توجيه من لم يحصل على اللقاح «سواء الجرعة الأولى أو الثانية» لنقاط التطعيم المخصصة لذلك بإدارة رعاية الشباب .

إضافة نقاط أخرى للتطعيم داخل مجمع العلوم الإنسانية

ووجه رئيس الجامعة بإضافة عدة نقاط أخرى للتطعيم داخل مجمع العلوم الإنسانية، والمجمع الطبى، قريبة من البوابات، لتوفير اللقاح للطلاب وعدم حدوث تكدس بين متلقى اللقاح، كما وجه بضرورة الالتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية داخل الحرم الجامعي، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنها ارتداء الماسك الطبي، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والمعامل والمباني والمدن الجامعية، لضمان سلامة جميع المشاركين في المنظومة التعليمية بما يساهم في انتظام الحياة الجامعية ومواصلة العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة الطلابية.

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية على عمداء الكليات ضرورة الالتزام في هذا الشأن مع تشديد الإجراءات والمتابعة الدقيقة وذلك حرصاً على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب، كما أكد على الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية داخل كليات ومنشآت الجامعة المختلفة والمدن الجامعية بالكامل.

حظر دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا لجامعة العريش

وفي شمال سيناء، قام جهاز أمن جامعة العريش بفحص شهادة تلقي لقاح كورونا للمترددين على الجامعة من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، تزامنا مع بدء ديوان عام المحافظة تطبيق قرار منع دخول غير المطعمين بلقاح كورونا، وتم السماح بالدخول لمن حصلوا على التطعيم من الموظفين والعمال والآهالى.

رئيس جامعة بنها يتابع قرارات منع دخول الغير حاصلين على لقاح كورونا

وأجرى الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من كليات الجامعة لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمنع دخول غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا للحرم الجامعي، وبدأ رئيس جامعة بنها ونائبه جولتهما بمتابعة دخول الطلاب بكليات «الآداب والتجارة والحقوق والتربية والتمريض والعلاج الطبيعى وهندسة بنها والعلوم»، بالإضافة الى تفقد أعمال التطعيم بمركز الإختبارات الإلكترونية.

منع الموظفين الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا من دخول حرم جامعة المنيا

وكثفت إدارة جامعة المنيا من جهودها على البوابات الرئيسية لمتابعة دخول الطلاب وتطبيق الإجراءات والتعليمات، والتأكد من حصول الموظفين والطلاب على شهادات التطعيم التي تُثبت تلقيهم للقاح فيروس كورونا، حفاظًا على توفير السلامة الصحية والبيئة الآمنة داخل الحرم الجامعي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، وقرارات مجلس الوزراء، ووزارة التعليم العالي، التي شددت على عدم دخول الطلاب والعاملين إلى مقار عملهم؛ إلا بعد تقديم ما يثبت تلقيهم لقاح فيروس كورونا.

وأشار الدكتور مصطفى عبد النبي، إلى ما اتخذته الجامعة من إجراءات احترازية ووقائية لحماية منتسبيها، بعد تخصيص تسع نقاط لتلقي اللقاح داخل الحرم الجامعي، والتي على إثرها تلقى أكثر من 60 الف طالب وطالبة جرعة اللقاح قبل بدء العام الدراسي، بالإضافة إلى تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والتي خُصصت لهم نقطة لتلقي اللقاح بمستشفى الكبد الجامعي، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تتابع باستمرار دخول الطلاب إلى كلياتهم ومقار قاعات الدرس بعد التأكد على حصولهم ما يُثبت تلقيهم التطعيم.