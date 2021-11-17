شروط الحصول على المعاش في القانون الجديد.. من 55 عاما للموظفين

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن شروط الحصول على المعاش في القانون الجديد، موضحة أن القانون ينص على أن المعاش المبكر للموظف الذي جاوز سن 50 عاما من حقه ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وذلك بحسب المادة «70» من القانون.

شروط الحصول على المعاش في القانون الجديد

- يحق للموظف الذي تخطى سن الـ50 عاما، أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم تكن اتخذت ضده إجراءات تأديبية.

- يتعين على الوحدة الاستجابة للطلب وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

- تسوية الحقوق التأمينية على النحو التالي:

- إذا تجاوز سن 55 وتجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية 20 عاما، يتم تسوية حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية.

-يضاف إلى هذه المدة المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو 5 سنوات أيهما أقل.

- إذا لم يكن تجاوز سن 55 عاما وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عامًا، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، يتم ترقيته لمنصب أعلى من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش.

- يتم تسوية حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها 5 سنوات.

- يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تَكون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفذها قبل انتهاء خدمته.

- يحسب المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

- لا يجوز تعيين من تتم إحالته للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام القانون.