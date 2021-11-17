التضامن: استمرار صرف «كرامة» لليوم الثالث.. وبدء «تكافل»

يواصل مستفيدو الدعم النقدي «كرامة» صرف مستحقاتهم لليوم الثالث على التوالي، فيما يبدأ اليوم مستفيدو الدعم النقدي «تكافل» البالغ عددهم نحو 2 مليون و114 ألف صرف معاشاتهم اليوم، ولمدة يومين، وفق ما أكدته وزارة التضامن، مشيرة إلى أن متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من «تكافل» حوالي 500 جنيه شهريًا، فيما يتم صرف 450 جنيهًا شهريا للمسنين، وللأشخاص ذوي الهمم، كما يتم صرف 350 جنيهًا لمستفيدي «كرامة» من الأيتام.

استخراج بطاقة ميزة البنكية في المرحلة الأولى بـ8 محافظات

وأشارت وزارة التضامن إلى أن صرف دعم تكافل وكرامة للمستحقين يكون من مكاتب البريد، لمن يصرفون الدعم من مكاتب البريد، فيما يتاح الصرف على مدار 24 ساعة لمن استخرجوا بطاقات «ميزة» البنكية، حيث تم استخراج بطاقة ميزة البنكية في المرحلة الأولى بـ8 محافظات، تشمل «بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومرسى مطروح».

وأكدت وزارة التضامن أن هناك شروطا لصرف معاش تكافل وكرامة لكبار السن، مشيرة إلى أن معاش «كرامة» عبارة عن استحقاق فردي يستهدف الأفراد المسنين، ممن تزيد أعمارهم عن 65 سنة أو أكثر، كما أنه يمنح للأشخاص الذين يعانون من إعاقة أكتر من 50% بشهادة من القوميسيون الطبي، فيما يمنح معاش «تكافل» للأسر التى لديها أطفال في مراحل التعليم، بشرط توافر ما يلي:

شروط الحصول على «تكافل وكرامة»

يـكون الفرد صاحب الإعاقة لديه عجز يمنعه عن العمل بشكل منتظم ولا يكفي مصاريف معيشته أو علاجه.

- يمنح معاش «كرامة» للمريض بمرض يصعب علاجه ويعجزه عن العمل، ويثبت درجة العجز من القومسيون الطبي.

- يجب أن يكون الفرد والأسرة من مستوى معيشي متواضع، ولا تمتلك أكثر من فدان.

- يشترط ألا يمتلك عقارا أو أكثر بخلاف السكن.

ـ عدم ملكية محل تجاري أو أكثر، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة.

ـ عدم ملكية رؤوس مواشي للتجارة.