موعد دفع أقساط سكن لكل المصريين 2 لمتوسطي الدخل

يترقب الكثيرون الإعلان عن نتيجة فرز شقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نوفمبر الماضي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، موعد دفع أقساط سكن لكل المصريين 2:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدء التجهيز لفرز كافة طلبات المتقدمين على إعلان الوحدات السكنية، ضمن سكن لكل المصريين 2، تحت الإنشاء «ثلاث غرف وصالة»، التي يتم تسليمها خلال 36 شهراً، والخاص بالمواطنين متوسطي الدخل فقط.

موعد دفع أقساط سكن لكل المصريين 2

ويأتي ذلك لمراجعة البيانات والمستندات المسجلة على النظام، التي يتم وفقاً لها تحديد أولويات العملاء على تلك المشروعات في حالة زيادة عدد المتقدمين عليها عن عدد الوحدات المتاحة بها.

وفيما يخص المواطنين المُنطبق عليهم الشروط، يتم تمكينهم من سداد الدفعات ربع السنوية المُستحقة عليهم طبقاً للمنصوص عليه بكراسة الشروط؛ ابتداءً من 1 يناير 2022، وذلك بواقع 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ «3 سنوات».

ويتم طرح شقق «سكن لكل المصريين 2» داخل عدد من المدن الجديدة، منها: «بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، البداري، بورفؤاد».

شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد

كما أنه من المنتظر خلال هذه الفترة، إعلان صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عن الطرح الجديد، وتفاصيل المساحات والأسعار، ومن المتوقع أن يشمل الطرح عددا كبيرا من المدن الجديدة، المعتاد الطرح بها في كل إعلان.

وعادة ما يكون التقديم لحجز وحدة سكنية، ضمن الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، يتمّ بشكل إلكتروني، عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتبدأ عملية التسجيل الإلكتروني، بأن يقوم العميل الراغب في حجز وحدات الإسكان الاجتماعي، بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ثم التصفح داخل الموقع لأسفل إلى آخر الصفحة والضغط على «تقديم طلب وحدة سكنية»، وتسجيل الاسم كما هو مدون في بطاقة الرقم القومي باللغة العربية، ورقم البطاقة الشخصية.