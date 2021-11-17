10 محظورات تمنع الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

انهت الجامعات الحكومية والخاصة استعدادتها لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021/ 2022، المزمع انطلاقها غداً بفتح باب الترشح لها من قبل الطلاب المقيدين للعام الدراسي الجاري، تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، على أن يستمر الماراثون وفقاً للخطة الزمنية، حتى يوم 3 ديسمبر المقبل، باختيار وتنصيب رؤساء اللجان المختلفة على مستوى كل جامعة، ومن ثم اختيار وتنصيب رئيس اتحاد طلاب كل جامعة، وشددت الجامعات على عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الانتخابات.

شروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية

وحددت الجامعات وفقاً للائحة الاتحادات الطلابية اشتراطات الترشح للانتخابات، وتمثلت في الآتي:

- أن يكون الطالب المرشح مقيداً بالعام الدراسي الجاري.

- أن يكون ممارساً للنشاط الطلابي بالكلية التابع لها.

- أن يكون حاصلاً على تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

- أن يكون محمود السيرة وليس لديه أي مخالفات أو عقوبات تأديبية.

- أن لا يكون لديه نشاط سياسي أو حزبي داخل الجامعة ومحظور ممارستها.

- أن يكون مسدداً للمصروفات الدراسية أو يقدم مايثبت اعفاءه منها.

- ضرورة الالتزام بجميع قرارات الجامعة وفقاً للائحة الاتحادات الطلابية في التعامل مع ماراثون الانتخابات.

- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

- أن يكون مستجداً بالفرقة ولم يرسب في أكثر من مادتين من المواد الدراسية التي سجلها في العام الماضي.

- ألا يكون حكم عليه بعقوبة تأديبية ولا تم توقع جزاء عليه.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات اتحادات الطلاب بالجامعة، والعمل على متابعة الانتخابات، بدايةً من فتح باب الترشح والتقدم، وكذلك فترة الدعاية الانتخابية، وحتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات، مشدداً على عدم السماح بالتدخل في إرادة الطلاب والتشديد على أن تكون انتخابات شفافة ونزيهة.