إنشاء وحدة لتلقي شكاوى الطلاب بحقوق عين شمس

أنشأت كلية الحقوق جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وحدة الحقوق الطلابية، التي تتمثل مهمتها في تلقي شكاوى الطلاب معلومة المصدر بالطرق الإلكترونية والتقليدية، ودراستها في سرية تامة ورفع توصياتها لعميد الكلية.

وحدة شكاوى حقوق عين شمس

وتضم الوحدة، أعضاء من هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والطلاب، وتتلقى شكاوى الطلاب إلكترونيا على البريد الإلكتروني، ويدويا بمقر الوحدة بإدارة رعاية الشباب في الكلية.

وفي السياق ذاته، تواصل جامعة عين شمس تطبيق قرار حظر دخول الحرم الجامعي والكليات ووحداتها ومراكزها المختلفة بمختلف الأماكن من قبل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وكذلك الطلاب والإداريين والعمال أو أي شخص متردد على الجامعة، وذلك دون إظهار ما يثبت الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أو تقديم شهادة تثبت عدم الإصابة بالمرض في بداية أيام العمل من كل أسبوع، وهي نتيجة تحليل pcr لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام.

منع دخول أي عامل غير حاصل على لقاح كورونا للحرم الجامعي

وقالت جامعة عين شمس، إن القرار يأتي في ضوء الالتزام بالقرارات الصادرة من اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات «كورونا»، وذلك بعدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر الجاري، بدخول أي عامل بوحدات الجهاز الإداري للدولة إلى مقار عملهم بمختلف الأماكن إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك من خلال الشهادات المعدة والمعتمدة لذلك أو تقديم شهادة في بداية أيام أسبوع العمل بسلبية نتيجة تحليل الـ PCR لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام.