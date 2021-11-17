بنك ناصر يوقع بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية

وقّع بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونقابة المهن التمثيلية، بروتوكول تعاون مشترك، بهدف تقديم الخدمات المصرفية لأعضاء النقابة، من خلال فروع البنك المختلفة، والبالغ عددها 106 فرع بكافة أنحاء الجمهورية.

ووقّع على البروتوكول كل من محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر والعضو المنتدب، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

يأتي ذلك انطلاقًا من دور بنك ناصر الاجتماعي، والتزامه المجتمعي وتقديره ودعمه للفن ولنقابة المهن التمثيلية، باعتبارها أكبر تجمع مهني لمبدعين مصر ومنارة للفن والإبداع، ومن منطلق حرص البنك برئاسة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك، في تعزيز ودعم الشأن الثقافي والفني في مصر، من خلال توفير سبل المعيشة الكريمة للمبدعين وأسرهم، بما يساعد في تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر مما يساعدها على تأدية رسالتها النبيلة فى المجتمع.

من جانبه أوضح محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أنه سيتم إتاحة جميع أنواع التمويلات الموجودة بالبنك لأعضاء النقابة، حيث يتميز البنك ببرامج تمويلية متنوعة تتناسب مع كافة احتياجات العملاء، بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي، سواء كانت شهادات ادخار أو حسابات توفير أو تمويلات نقدية تحت مسمى «حاضر»، وذلك بشروط ميسرة وتمويلات شراء السيارات.

وقال إن هذا يأتي بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة، تمويل مستور بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لتمويل السيدة المصرية القادرة على العمل، بهدف جذب شرائح جديدة من العملاء والتيسير عليهم في أمورهم الحياتية بما يتناسب مع كافة احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم، مع تيسير إجراءات الحصول على التمويل وسوف يحدد العائد وفق العائد المميز المعمول بالبنك وقت تقديم طلب منح التمويل، على أن يتم تقديم خطاب معتمد يفيد بأن العميل عضو بالنقابة مع تحديد نوع التمويل المطلوب.

وأشار إلى أن مدة التقسيط 84 شهرًا كحد أقصى في التمويلات النقدية و90 شهرًا فى حال تمويل شراء السيارة، لافتًا إلى أن ذلك يتم تحديده حسب الاتفاق في بنود العقد، بالإضافة إلى منح السادة أعضاء النقابة ميزة خصم نصف المصاريف الإدارية.