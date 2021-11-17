«شوشة»: الزراعة تأتي في مقدمة محاور التنمية على أرض شمال سيناء

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اهتمام الدولة بمختلف محاور التنمية على أرض سيناء، وخاصة التنمية الزراعية، حيث إنها تأتي في مقدمة محاور التنمية على أرض المحافظة.

استقبال وفد نقابة الزراعيين

وتابع المحافظ، خلال استقباله وفد نقابة الزراعيين برئاسة السيد علي خليفة، نقيب الزراعيين، في مكتبه بديوان عام المحافظة، خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء، أن محور التنمية الزراعية هو محور مفتوح ويسير في أكثر من اتجاه منها التجمعات التنموية المتكاملة.

وأوضح التجمعات التنموية متكاملة المرافق والخدمات من مياه وطرق وبها منازل مجهزة ومزودة بأحدث المرافق والخدمات، ويتم توزيعها على المنتفعين بواقع منزل على مساحة 175 مترا مربعا ومساحة 5 أفدنة زراعية لكل منتفع.

تدريب المزارعين على الزراعة واختيار أجود أنواع المحاصيل الصالحة

وأشار المحافظ إلى أن مركز بحوث الصحراء أقام 3 مراكز «مركزان في شمال سيناء ومركز في جنوب سيناء»؛ لتدريب المزارعين على الزراعة واختيار أجود أنواع المحاصيل الصالحة على مياه الآبار ودرجة الملوحة.

وأضاف المحافظ أن محور التنمية الزراعية يتكون من 3 محاور رئيسية بإجمالي نحو مليون فدان من الأراضي الزراعية الجديدة التي تضاف إلى مساحة الأراضي الزراعية الموجودة داخل المحافظة، منها محور أراضي ترعة السلام على مساحة 400 ألف فدان تم توزيع نسبة 50 % منها على أهالي سيناء والتصرف في الباقي لأبناء المحافظات الأخرى، ومحور الأراضي المستهدف زراعتها على المياه المنقولة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ومساحتها 450 ألف فدان وجاري استكمال البنية الأساسية لها، والمحور الثالث ويضم مساحات الأراضي المقرر زراعتها ضمن التجمعات المتكاملة.

من جانبه أكد السيد علي خليفة، نقيب الزراعيين، على إصرار الرئيس السيسي بالتوسع في إنشاء المشروعات التنموية الزراعية في شمال ووسط سيناء من خلال نقل مياه مصرف بحر البقر إليها.

زراعة 150 شتلة أشجار مثمرة في مدارس مدينة العريش

وأضاف نقيب الزراعيين، أن زيارة وفد نقابة الزراعيين إلى محافظة شمال سيناء تستمر على مدار يومين، حيث تتضمن عقد اجتماع دوري للنقابة العامة، واجتماع أعضاء النقابة العامة بالنقابة الفرعية، وزراعة 150 شتلة أشجار مثمرة في مدارس مدينة العريش ضمن المبادرة الرئاسية «أتحضر للأخضر».

ووجه نقيب الزراعين الشكر إلى محافظ شمال سيناء على جهوده التنموية على أرض المحافظة في شتى القطاعات، وخاصة القطاع الزراعي، الذي يشهد طفرة تنموية كبيرة.