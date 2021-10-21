إصابة شاب في حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الصحراوي بنطاق الفيوم

أصيب شاب على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، في طريقه إلى الجيزة، إثر انقلاب سيارته عدة مرات، نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة من يده.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بسبب انقلاب السيارة في منتصفه، ونزل جميع المارة من سياراتهم وهرعوا إلى الأخرى المقلوبة، وعدلوا وضعها ثم أخرجوا المصاب من داخلها واتصلوا بالإسعاف.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد تعيلب، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغا من شرطة النجدة بتلقيها بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، قبل العياط بنطاق المركز، وإصابة قائدها بإصابات خطيرة.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة طامية، برئاسة الرائد محمد عبدالحكم، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بسبب السرعة الزائدة، وانقلاب إطار السيارة فجأة، ما تسبب في انقلابها عدة مرات على الطريق، وتبينّ إصابة قائد السيارة ويدعى محمد ناجي عبدالمنعم، 25 سنة، بإصابات بالغة.

الإسعاف تنقل المصاب لمستشفى الفيوم

وجرى استدعاء سيارة الإسعاف التي حضرت على الفور، ونقلت المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، لعمل الأشعة والفحوصات الطبية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصاب.

وأزيلت آثار الحادث، وسيرت الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وظروفه وملابساته.