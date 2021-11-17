الإعدام لعامل رخام قتل شقيقين ونجاة والدتهما وبراءة 4 آخرين بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل رخام بالإعدام شنقًا وبراءة 4 متهمين آخرين بقتل فلاح وشقيقته والشروع في قتل والدتهما واستعراض القوة والعنف بسبب خلافات سابقة بينهم على قطعة أرض بقرية ديو الوسطى مركز السنبلاوين بسبب خلافات بين المتهمين والمجني عليهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى السيد هاشم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار تامر عبدالرحمن الفيل، والمستشار أحمد عبدالعظيم الجمل، والمستشار شريف عماد الدين عون، وأمانة سر عبدالحميد الألفي وأحمد مجر وطارق عبداللطيف.

إحالة 5 متهمين لمحكمة الجنايات

ترجع أحداث القضية إلى شهر نوفمبر عام 2020 عندما قرر المستشار علاء السعدني المحامي العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية إحالة 5 متهمين إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم بمواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة، وهم كل من: عماد أحمد محمود إبراهيم سالم 42 سنة عامل رخام، و محمود كمال محمود إبراهيم سالم 41 سنة سائق، ومحمود أبو المجد عبد النعيم على 38 سنة سائق، وعلي عبد الوهاب علي رمضان، ومحمد محمود إبراهيم سالم.

وجميع المتهمين مقيمون بقرية ديو الوسطى مركز السنبلاوين لاتهامهم باستعراض القوة والتلويح باستخدام القوة والعنف قبل المجنى عليهم مما تسبب في قتل حسين السيد محمود إبراهيم، فلاح بعد إصابته بكسور في عظام الجمجمة وعظام الوجه وتهتك بأنسجة المخ وشقيقته إيمان السيد محمود ربة منزل، نتيجة إصابتها بكسور في عظام الرأس والوجه، وإصابة والدتهما زبيدة سعيد صادق بدوي 62 سنة ربة منزل بجروح قطعية بالعنق والوجه وبالذقن وذلك باستخدام أسلحة بيضاء وشوم.

اعتراف المتهم الأول بارتكاب الواقعة

واعترف المتهم الأول بارتكاب الواقعة في تحقيقات النيابة العامة حيث تبين اشتراك آخر قد توفى قبل تقديمه للمحاكمة.