إحالة مدرس للجنايات في الدقهلية.. حاول تقبيل تلميذة وهتك عرضها

استغل مدرس في إحدى قرى مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجود تلميذة معه لأخذ درس خصوصي في غرفة أعلى سطح منزله، فحاول هتك عرضها، بأن لامس مواطن العفة بجسدها وقام بتقبيلها عنوة، وهو ما جعل الطفلة تخبر والدها بما حدث من المدرس، فتقدم ببلاغ ضده بمركز شرطة المنصورة، واتخاذ الإجراء القانوني ضده، وعقب انتهاء التحقيقات قررت النيابة العامة إحالة المدرس المتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته.

وأمر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، اليوم الأربعاء، بإحالة «مصطفى م. ع.»، 46 سنة، مدرس لغة عربية، مقيم بإحدى قرى مركز المنصورة، إلى محكمة جنايات المنصورة وذلك في القضية رقم 21875 لسنة 2021 جنايات مركز المنصورة، المقيدة برقم 2953 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

اتهام مدرس بهتك عرض تلميذة

ووجهت النيابة العامة للمتهم، اتهام بأنه في يوم 10 أكتوبر 2021 بدائرة مركز المنصورة، هتك عرض الطفلة «التلميذة» المجني عليها «أماني ي. ف.»، 13 عامًا، بالقوة والتهديد، بأن قام بملامسة مواطن عفتها وتقبيلها عنوة حال كونه ممكن لهم سلطة عليها.

الأب يدلي بأقواله في القضية

وقدم المستشار معتز أشرف، وكيل النيابة الكلية، قائمة بأقوال الشهود في التحقيقات وكذلك أدلة الثبوت، وجاء بها سؤال والد الطفلة المجني عليها «37 سنة – سائق» وشهد بأن المجني عليها طفلته، وبأنها حال تواجدها لدى المتهم بغرفة أعلى سطح مسكنه، من أجل أخذ درس خصوصي، تعدى عليها جنسيا، بأن لامس مواطن العفة بجسدها وقم بتقبيلها عنوة.

وأيدت ربة منزل أقوال والد الطفلة، كما شهد «إسلام م. ع.» أخصائي اجتماعي بخط نجدة الطفل، بأن الطفلة المجني عليها تعرضت لعنف نفسي وجنسي.

وأجرت النيابة العامة معاينة لمكان ارتكاب الواقعة، وثبت اتفاقه مع أقوال الطفلة المجني عليها، كما ثبت من شهادة ميلاد الطفلة أنها من مواليد 22 أكتوبر 2008.