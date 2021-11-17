«الصحة» تغلق 1715 منشأة طبية خاصة مخالفة في 25 محافظة خلال 16 يوما

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 1715 منشأة طبية خاصة مخالفة بـ25 محافظة خلال الفترة من 1 نوفمبر الجاري وحتى أمس، وذلك ضمن الحملات الدورية المكثفة التي تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، في إطار الحرص على صحة وسلامة المرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنَّ الحملات تضمنت المرور على 5 آلاف و332 منشأة طبية خاصة تنوعت ما بين مستشفيات وعيادات ومراكز طبية بمحافظات: «القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والبحيرة، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والقليوبية، والشرقية، والوادي الجديد، ودمياط، وأسوان، وكفر الشيخ، والفيوم، والأقصر، وبورسعيد، والغربية، وقنا، والمنوفية، وبني سويف، والدقهلية، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، ومطروح، وجنوب سيناء»، وذلك للتأكّد من استيفاء المنشآت الطبية للاشتراطات الصحية اللازمة.

متحدث «الصحة»: حريصون على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة

وأكّد «عبدالغفار»، حرص وزارة الصحة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكّد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، لافتاً إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتمّ رصدها خلال المرور.

تحرير 105 محاضر

ومن جهته، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، إلى تحرير 105 محاضر حيال المخالفات التي تمّ رصدها في أثناء المرور والتي تنوعت بين «عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت دون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة»، فضلاً عن العثور على أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، تمّ التحفظ عليها وتحرير محاضر بكمياتها، موضحاً أنَّه تمّ نقل المرضى من المستشفيات التي تمّ غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة.

وأوضح أنَّ الحملات تُنظم من قبل فريق مختص من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، وإدارة الرعاية العاجلة والحرجة وإدارة الطوارئ بوزارة الصحة، بالتعاون مع هيئة الإسعاف، مؤكّداً استمرار تنفيذ الحملات الرقابية على كل المنشآت الطبية، حرصاً على صحة المرضى وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.