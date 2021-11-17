بريد الوطن.. لحظة جنون

قلت له ف لحظة جنون

إما أكون أو لا أكون

قال لى: كونى

خلّى حبك يملا كونى

غرقينى ف بحر عينك

مش هموت لو غرقونى

كونى ضحكى وقت همى

كونى صوت عقلى ف جنونى

كونى حرية وسجون

بس بالله تبعدينى عن شكوكك والظنون

قلت له: لازم أغير

قال لى: غيرى

مين يهمك تانى غيرى

مين هيفرد لك شراعه

وف دماه تجرى تسيرى

إنتى وحدك ساكنة روحى

وانتى سَكَنى وخط سيرى

مستحيل دونك أكون

وحده حبك.. كاف ونون

نجلاء نعيم

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