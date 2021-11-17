براءة شابين من تهمة هتك عرض طالبة ادعت استدراجهما لها بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، ببراءة عامل وبائع أسماك بإحدى قرى مركز نبروه بمحافظة الدقهلية من اتهامهما بهتك عرض طالبة تبلغ من العمر 17عامًا بعدما قرر تقرير الطبيب الشرعي عدم وجود ما يفيد الاعتداء عليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى السيد هاشم، وعضوية المستشار تامر عبدالرحمن الفيل، والمستشار أحمد عبدالعظيم الجمل، والمستشار شريف عماد الدين عون، وأمانة سر عبدالحميد الألفي وأحمد مجر وطارق عبد اللطيف.

إحالة الشابين لمحكمة جنايات المنصورة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر سبتمبر 2021 عندما قرر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية، إحالة متهمين إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهما بمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وهما كل من: «عماد ح.»، 18سنة، عامل بمحل أجهزة كهربائية و«عمرو ص.»، 20 سنة، بائع سمك، والمقيمين بإحدى قرى مركز نبروه بعد اتهامهما بهتك عرض الطفلة «نانسي م.»، 17 سنة، طالبة ومقيمة بإحدى قرى مركز نبروه.

المجني عليها تدعي هتك عرضها

وأقرت المجني عليها في التحقيقات بوجود علاقة عاطفية مع المتهم الأول الذي اتفق مع المتهم الثاني للتقابل بمنزله عدة مرات لحدوث علاقة جنسية وأنه حصر ملابسها عنها بقصد هتك عرضها.

تقرير الطبيب الشرعي حول الواقعة

وجاء تقرير الطبيب الشرعي أن الاحتكاك الجنسي الخارجي سواء بالفرج أو الدبر يتعذر الجزم بحدوث هتك من عدمه حيث في الإمكان حدوثه دون ترك أثر إصابي موضعي ظاهر يدل عليه.

ونفى المتهمان ارتكاب الواقعة، وبرر المتهمان أن المجني عليها لها خلافات سابقة معهما وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.