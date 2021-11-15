إغماء إمام مسجد بعد معاقبته بالمؤبد لاتهامه بهتك عرض طفلة بالمنصورة

تعرض إمام المسجد المتهم بهتك عرض طفلة في محافظة الدقهلية أثناء تحفيظها القرآن الكريم في بيته، لحالة إغماء وسقط على الأرض داخل قفص الاتهام بمحكمة جنايات المنصورة، فور سماع حكم المحكمة عليه بالسجن المؤبد، وسط حالة من الذهول وبكاء أم الطفلة، التي انهارت من البكاء لانتصار القضاء لطفلتها، وصيحات عدد من أهالي القرية «يحيا العدل» داخل قاعة المحكمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام محمد جمال الدين، ومحمد كمال عبد الباقي أحمد الخولي، وتامر محمد محمود السيد مرسي، وسكرتارية رمضان الديسطي، وعماد الجميل.

إحالة المتهم لمحكمة الجنايات

كان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم «سليمان ف. س.»، 39 سنة، إمام وخطيب بقرية «منشاة البدوي» بمركز طلخا، لأنه في غضون شهر أغسطس عام 2021، بدائرة مركز طلخا، بمحافظة الدقهلية، هتك عرض المجني عليها الطفلة «جنة ع.»، لا يتجاوز عمرها 12 سنة، وكونه من المتولين تربيتها وله سلطة عليها، بأن استغل كونه القائم على تحفيظها القرآن الكريم، وترددها عليه لكونه من رجال الدين والعلم بغية تربيتها وتعليمها.

اتهامات النيابة العامة للمتهم

واتهمت النيابة العامة المتهم بأنه أصر على إتيان الفاحشة كرهاً معها، عقب استدراجها لمخدعه حيلة بمفردها، مستغلاً حداثة سنها وسلطته عليها، ولم يرقب فيها إلاً ولا ذمة، ولم تأخذه شفقة ولا رحمة بها، فأتي فيها من الكبائر أجلها وأعظمها، وبدلاً من صونها وحفظها قام بهتك عرضها، بأن أولج قضيبه في دبرها، فأحدث بها من الإصابات الظاهرية أشدها، والتي ورد بتقرير مصلحة الطب الشرعي وصفها، ومن الآلام النفسية ما لا يدرك مداها على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادتين 268/1-2 ، من قانون العقوبات، والمادة 116 مكرر أ/1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل.

وترجع الواقعة عندما تقدمت والدة الطفلة المجني عليها ببلاغ إلى العقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا ضد المتهم “سليمان ف. س.”، 39 عاما، إمام وخطيب بالأوقاف، بهتك عرض ابنتها “جنة.ع، 10 سنوات” حال قيامه بتحفيظ الطفلة القرآن الكريم داخل بيته.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث مركز طلخا بقيادة الرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب أحمد محسن،من ضبطه وبمواجهة اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10565 لسنة 2021 جنايات مركز طلخا، وتم قيدها برقم 2300 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.