وصول الاحتياطي الاستراتيجي من السكر إلى 5 أشهر

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، اليوم، إن سكر التموين في مصر لا يزال بـ7 جنيهات ونصف، مبينا أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وصل لأول مرة إلى 5 أشهر، لافتا إلى أن سعر السكر في السوبر ماركت يصل إلى 13 جنيها.

سعر السكر أقل من سعر اللبن في مصر

وأضاف «أبو اليزيد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه لأول مرة تتدخل وزارة التموين من أجل توفير السكر بسعر منخفض لصناعة الحلوى وبعض المنتجات التي يدخل فيها السكر حتى لا يحدث غلاء، مؤكدا أنه ابتداء من منتصف فبراير المقبل، وحتى نهاية يوليو 2022، يوجد سكر بنسبة كبيرة في الدولة لذا لن يكون هناك ارتفاعا في سعر السكر بنسبة كبيرة بسبب الزيادة على الطلب، موضحا أن أغلى سعر يصل إليه السكر هو 10 جنيهات، وهو أقل من ثمن لتر لبن، وهذا غير موجود في أي دولة بالعالم.

زيادة كميات السكر في مصر

وأكد رئيس شركة الدلتا للسكر، وجود كميات أكبر من السكر في مصر؛ بداية من منتصف يناير المقبل حتى منتصف فبراير 2022، بالتزامن مع موسم حصاد البنجر والقصب.