سعر السكر اليوم بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية

تشهد فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إقبالًا من قبل المواطنين على شراء السكر لتوافره بسعر مخفض، حيث سجل سعر السكر، اليوم، في الأسواق 8 جنيهات ونصف، بمعدل تخفيض 4 جنيهات تقريبًا، عن السعر المعروض في السوق الخارجي.

سعر السكر اليوم بالمجمعات الاستهلاكية

ويتراوح سعر السكر اليوم في الأسواق والمحال الخارجية من 12 إلى 14 جنيهًا، في حين يبلغ سعر السكر بالتموين 8 جنيهات ونصف، مساويًا لسعر السكر الحر الذي توفره وزارة التموين لجميع المواطنين غير المقيدين بمنظومة الدعم التمويني.

ضخ كميات من السكر بسعر مخفض للمواطنين

وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ السكر الحر لفروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، من أجل توفير سلعة السكر بسعر مخفض للمواطنين مقابل استغلال العديد من التجار لأزمة ارتفاع أسعار بعض السلع وقيامهم ببيع السكر بسعر أعلى من معدل سعره الطبيعي.

وبهذا تضخ وزارة التموين سلعة السكر لجميع منافذها، بنفس السعر سواء للمواطنين أصحاب بطاقات التموين والمقيدين على منظومة الدعم، أو للمواطنين المتوجهين لشراء ما يحتاجونه من سلع غذائية وغير غذائية، فضلًا عن المجمدات التي تضخها الوزارة في فروع المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة لكل المواطنين دون التقيد بالبطاقة التموينية.

منافذ بيع وزارة التموين

وتنقسم منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوفير السلع إلى منافذ البقالين التموينيين، والتي يبلغ عددها 38 ألف منفذ لصرف التموين على مستوى الجمهورية، غير منافذ مشروع «جمعيتي» والتي يبلغ عددها 6300 منفذ، فضلًا عن 1300 فرع مجمع استهلاكي يتم ضخ فيها جميع السلع الغذائية والسلع الأساسية التي يحتاجها جميع المواطنين، حيث توفر هذه الفروع ما يقرب من 1200 سلعة بأسعار مخفضة بنسبة 20% عن مثيلاتها في الأسواق.