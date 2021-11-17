بريد الوطن.. كبد الحقيقة (قصة قصيرة)

فى ضاحية من ضواحى شانجيانج الصينية، قام المحافظ «بندق لاند» باستعراض العاملين لديه فى الضاحية، وأخذ ينظر لكل واحد، سأل الأول: «ما عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية؟»، فأجاب مسرعاً: «واشنطن يا سيدى»، فهز رأسه باستحسان، ثم سأل الآخر: «ما حاصل ضرب 25×10»، فأجاب مسرعاً: «250 يا سيدى»، ثم وجّه سؤالاً عن مشكلات الضاحية، وعن أفكار كل منهم فى حلها، انبرى كل منهم بعرض رؤيته عن تطوير وتنمية الضاحية، الإجابات كلها تكاد تصيب كبد الحقيقة، ولكن محافظ الضاحية كان له رأى آخر، فاختار الأنسب والأصلح له وفقاً لراحته الشخصية، وانسجاماً مع أفكاره الحلزونية، فبعد أن سأل الكل عن رؤيته العملية لتنمية الضاحية، وبعد أن أجاب الكل فى صلب الموضوع، أشار إلى أحد الجالسين بعيداً فجاءه مسرعاً، فقال سمعت سؤالى لهؤلاء المتقدمين والكل أجاب، وأحب أن أسمع وجهة نظرك، كيف يمكنك أن تدير الضاحية، قال: «يا سيدى الأنسب للإدارة هو أسلوب البالالام»، فنظر للعاملين بنظرة يملأها الفخر: «هل سمعتم؟ البالالام هو ما نحتاجه»، هو الشىء الذى لا تفسير له، ولا علاقة له بأى شىء سوى أن تمتلك شخصية هلامية لا تعلم شيئاً ولكن تملك كل شىء من الفراغ الفكرى والعلمى والنفسى ولكن يكفيك رضاء صاحب الضاحية عنك.

محمد الطربيلى

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