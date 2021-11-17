بريد الوطن.. شقة ومعاش «تكافل وكرامة» لسيدة مطلقة وأبنائها يا مسئولين

أنا سيدة مطلقة، أعول عدداً من الأبناء، وسبق أن تقدمت للحصول على وحدة سكنية ضمن المطلقات، وبالفعل تم إدراج الموافقة على طلبى على كمبيوتر وزارة الإسكان فى انتظار التعاقد والتسليم، وتم إبلاغى بذلك، وفى كل مرة أتوجه للوزارة لأسأل عن ميعاد تسليم الوحدة السكنية، يكون الجواب: «فوتى علينا مرة كل شهرين»، كذلك الأمر مع معاش «تكافل وكرامة»، الذى سبق أن تقدمت للحصول عليه، بعد تقديم كل المستندات المطلوبة، وإجراء البحث الاجتماعى بمكتب الشئون الاجتماعية بالدرب الأحمر، غير أننى لم أتسلم أى شىء حتى الآن، وأنا فى أمس الحاجة أنا وأولادى الكبار للوحدة السكنية ولمعاش تكافل وكرامة، أناشد السادة الوزراء المعنيين مساعدتى وأسرتى.

سمر أبوالسعود محمد، الخليفة، القاهرة.

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