«عبد الباقي» عن الممنوعين من نقابة الموسيقيين: «منفوخين وكلامهم نشاز»

قال الفنان حلمي عبدالباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، إن قرار إعلان النقابة مؤخرًا لقائمة الممنوعين من الغناء الذين كان من ضمنهم مؤدو المهرجانات حمو بيكا ومجدي شطة وحسن أبو الروس، جاء من أجل ضبط المنظومة: «الناس دي اتنفخت لأن المواقع الإخبارية تناولت أخبارهم وأدوهم نجومية أكبر».

«عبد الباقي»: مصر بقت العنوان بتاعها في الأسماء دي للأسف

وأضاف «عبد الباقي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مصر كانت وستظل منارة الفن على مستوى العالم العربي كافة، حيث إنه ومنها خرج كل الكتاب والشعراء والفنانين: «بقينا إحنا اللي بنصدر الحاجات دي ومصر بقت العنوان بتاعها في الأسماء دي للأسف الشديد».

«عبد الباقي»: الناس دي موقوفة.. النقابة قررت تحديث البيانات

وأوضح أن ما يحدث حاليا هو لا يمت للفن بصلة، ولكنه كارثة بكل المقاييس: «الناس دي موقوفة أصلا، ولكن النقابة قررت أنها تحدث البيانات لكل أصحاب الأماكن والدور بأن الناس دي موقوفة وكل ما هو جديد هيتوقف، وأي حد هيتوقف هيزيد على أسماء الناس دي».

وأكد أنه تم منع كافة تلك الأسماء من الحصول على تصاريح للغناء في مختلف الأماكن: «أي حد بيخالف الإجراءات القانونية بتاعتنا بيتعرض لمساءلة، وإحنا لازلنا بنبحث عن الضبطية القضائية علشان الجهات المعنية تساعدنا في محاربة الفساد اللي إحنا فيه ده».

وتابع: «لو أقنعونا وغنوا كما ينبغي أن يكون الغناء فأهلا وسهلا، ولكن الناس دي بتنشز في الكلام مش في الغناء، وإزاي هيغنوا أصلا».