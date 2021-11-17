حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 17-11-2021 مهنيا وعاطفيا

من أهم صفات برج الحوت حبه لعائلته وإخلاصه الدائم مهما كانت الظروف أو العواقب، كما أن لدية القدرة على أسر قلوب المحيطين بسبب قدراته على مراعاة مشاعر الآخرين، والقدرة على العمل تحت ضغط، لكنهم لا يستطيعون التعامل مع المنافقين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

وتستطيع اليوم أن تستخدم أسلوبا مقنعا وتبدو يقظا، ومؤثرا فيمن حولك وتنجح في إثبات وجودك في كل نشاط وعمل.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

القمر بمنزل العلاقات يعدك بيوم مثالي للاقتراب ممن تحب، وللانفتاح اجتماعيا ومخالطة الكثيرين ومعرفتهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.