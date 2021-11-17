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محمود مسلم

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 17-11-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:10 ص | الأربعاء 17 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

يعرف عن مولود برج الدلو، أنه يحتاج دائما إلى الحرية، وخاصة فيما يتعلقُ بالأمور العاطفية، كما أنه شخصيّة متمردة، ويُقدّر الشخص الذي يحترم خصوصيّاته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر في مربع برجك ينبئ بشد وجذب في علاقاتك فابتعد اليوم مسافة كافية.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

تبدو مرهف الإحساس وتميل لاسترجاع الماضي، وعليك مقاومة مشاعر الإحباط.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان طلعت زين، ويوافق تاريخ ميلاده 14 فبراير.

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