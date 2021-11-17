محافظ مطروح يوجه بوضع تصور لإعادة التنسيق الحضاري بشوارع المدينة «صور»

وجّه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان بمطروح بوضع تصور لإعادة التنظيم والتنسيق الحضاري؛ للارتقاء بشوارع وسط المدينة بما يليق بمكانتها السياحية مع التواجد الأمني المستمر بالمنطقة لمنع عودة الباعة الجائلين، خاصة مع وجود أسواق حضارية مخصصة لبيع الخضار والفاكهة وغيرها، كما وجه بالتشديد على أصحاب المحال بمنع أي تجاوزات أو إلقاء المخلفات بالشارع حفاظا على البيئة والصحة العامة.

إزالة الإشغالات من شوارع مرسى مطروح

وتفقد محافظ مطروح مساء، اليوم الأربعاء، يرافقه وكيل وزارة الإسكان بمطروح شوارع وسط مدينة مرسى مطروح لمتابعة حملة إزالة إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على الشوارع والطرقات مع تحقيق السيطرة والانضباط ومنع أي إشغالات أو تعديات للحفاظ على الشكل الحضاري وعلى البيئة والنظافة العامة.

صناديق قمامة بشوارع مرسى مطروح

وأكد مركز ومدينة مرسى مطروح برئاسة رضا جاب الله رئيس المدينة، اليوم الأربعاء، مناشدة البائعين على إخلاء الشوارع خلال الأيام الماضية، بحملة مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق لإزالة عدد من إشغالات الباعة الجائلين بشوارع وسط المدينة.

وناشد أصحاب المحلات بضرورة تواجد صندوق قمامة خاص لكل محل وعدم رمي القمامة في الشارع أو على الرصيف أو على الجزيرة في وسط الشارع حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين والمظهر الحضاري.

وأكد محافظ مطروح أن مرسى مطروح مدينة سياحية جاذبة للسياحة الداخلية والأجنبية من مختلف الدول ونعمل على رفع مستواها الحضاري بما يليق بمكانتها على خريطة السياحة العالمية.