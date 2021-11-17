«التعليم» تكشف موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مؤكدة أن الامتحانات تبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 يناير المقبل 2022، مشددة على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التعليمية التي جرى توفيرها مثل منصة حصص مصر التعليمية، ومنصة بنك المعرفة المصري، وقناة مدرستنا.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة جيدًا بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، وستراعي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مثل الحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي، وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطلابية.

مواعيد امتحانات النقل

- تعقد امتحانات نصف العام الدراسي 15 يناير.

- تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو.

- تعقد امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو.

- تعقد الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو.

- تعقد الامتحانات العملية للدبلومات الفنية يوم السبت 11 يونيو.

- تعقد الامتحانات الشفهية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية

وفي سياق متصل، بدأت مديريات التربية والتعليم الاستعداد للامتحانات بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، وشددت على موجهي عموم المواد الدراسية الأساسية، بمراعاة الظروف الحالية، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وتدرجها مع مراعاة الفروق الفردية، وتطبيق جميع المستويات المعرفية طبقًا للوزن النسبي.

إعداد بنك أسئلة بمشاركة المعلمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول

وشددت المديريات على ضرورة إعداد بنك أسئلة بمشاركة المعلمين، وضوح الورقة الامتحانية لامتحانات نصف العام وخاصة الخريطة في مادة الدراسات الاجتماعية، مطالبة بأن تكون بنوك الأسئلة بمشاركة المعلمين الذين يدرسون المادة، فيما جرى تدريسه فعليًا من المنهج والاستفادة بخبرتهم وتنوع الأسئلة والنماذج، وتدريب الطلبة على نماذج متعددة.