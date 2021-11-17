التعليم تبدأ استعدادتها لامتحانات نصف العام لطلاب النقل

بدأت المديريات التعليمية، استعدادها لامتحانات نصف العام لصفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة، التي تنطلق منتصف يناير المقبل، طبقاً للخطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021- 2022، والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكّدة أنَّه يجب على موجهي عموم المواد الدراسية الأساسية بالإدارات التعليمية، الاستعدادات لوضع امتحانات الفصل الدراسي الأول.

التزام بمواصفات الورقة الامتحانية بامتحانات نصف العام

وأصدَرت المديريات التعليمية، تعليمات لموجهي عموم المواد الدراسية الأساسية، بالاستعدادات لـ امتحانات نصف العام، ومراعاة الظروف الحالية، والتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وتدرجها مع مراعاة الفروق الفردية، وتطبيق جميع المستويات المعرفية طبقًا للوزن النسبي.

إعداد بنك أسئلة بمشاركة المعلمين

وأكّدت المديريات، وضوح الورقة الامتحانية لامتحانات نصف العام وخاصة الخريطة في مادة الدراسات الاجتماعية، وعلى سبيل المثال وضوح الرسم الهندسي وفي العلوم وضوح التجارب والتراجم.

كما طالبت المديريات التعليمية، موجهي عموم المواد الأساسية، بإعداد بنك أسئلة بمشاركة المعلمين الذين يدرسون المادة فيما تمّ تدريسه فعليًا من المنهج والاستفادة بخبرتهم وتنوع الأسئلة والنماذج وتدريب الطلبة نماذج متعددة.

مواعيد امتحانات النقل والثانوية والدبلومات الفنية

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية مواعيد امتحانات نصف العام لطلاب النقل لجميع المراحل التعليمية والثانوية العامة والدبلومات الفنية وهي كالتالي:-

- تعقد امتحانات نصف العام الدراسي 15 يناير.

- تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو.

- تعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو.

- تعقد الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو.

- تعقد الامتحانات العملية للدبلومات الفنية يوم السبت 11 يونيو.

- تعقد الامتحانات الشفهية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.