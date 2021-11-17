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وكيل الأزهر يشيد بنجاح الإمارات في تنظيم «إكسبو دبي 2020»

كتب:

إسراء سليمان وإسلام لطفي
11:30 م | الأربعاء 17 نوفمبر 2021
الدكتور محمد الضويني

الدكتور محمد الضويني

زار الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الجناح المصري المشارك في فعاليات معرض «إكسبو دبي 2020»، بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك على هامش مشاركته في القمة العالمية بين أصحاب الأديان، والتي تنظمها وزارة التسامح والتعايش الإماراتية، بحضور عدد من العلماء والقادة الدينيِّن حول العالم، تحت شعار: «نحو عالم متعاطف من خلال التسامح والإيمان والتفاهم».

«الضويني»: الجناح المصري في «إكسبو دبي 2020» فريد 

وبحسب بيان، أشاد الدكتور «الضويني» بنجاح الإمارات في استضافة وتنظيم هذا الحدث العالمي الضخم، الذي يعد الأكبر منذ تفشي وباء كورونا المستجد، معبراً عن انبهاره بالتصميم المبتكر والمحتوى الفريد للجناح المصري المشارك بالمعرض، والذي يبرز تاريخ وحضارة مصر الممتدة لآلاف السنين، مروراً بالتطور الهائل الذي حققته في العصر الحديث، في مجالات الصناعة والبنية التحتية والمدن الذكية والمشروعات القومية، بما يعكس ثقل الدولة المصرية ومكاناتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

معرض إكسبو 2020

وتشارك مصر في إكسبو 2020 دبي بجناح متميز، يقع في منطقة الفرص، ويمتد على مساحة ألف متر مربع، يزينه من الخارج نقوشًا فرعونية، ويتكون من 3 طوابق ويشكل المدخل الرئيس للجناح بوابة ثلاثية الأضلاع تحاكي تصميم الأهرامات.

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