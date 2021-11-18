«مهرجان في توك توك».. التحريات تكشف تفاصيل مشاجرة عين شمس

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، تفاصيل معركة شمس، التي أسفرت عن إصابة سائق توك توك بالرصاص، بعد اعتدائه على عامل بسكين أمام منزل الأخير.

وتبين أن المصابين لا يعرفان بعضهما، ونشبت بينهما مشاجرة بسبب صوت «كاسيت التوك توك»، وتشغيل أغنية مهرجانات بصوت عال، وحرر محضرا بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق فيه.

أغنية مهرجان

ووفقا للتحريات فقد توجه سائق التوك توك، ويدعى «سمير. أ»، 23 سنة، إلى المنطقة لتوصيل أحد الأشخاص إلى أقاربه في عقار بعين شمس، وفي أثناء انتظاره ومن باب التسلية شغل الكاسيت بصوت عال، بالقرب من مدخل العقار، ما أثار حفيظة أحد السكان فنزل من شقته لإجباره على إطفائه، لكن نشبت بينهما مشاجرة تسببت في اعتداء الأول عليه بمطواه.

انتقام بالخرطوش

غاب المجني عليه لحظات ثم عاد حاملا فرد خرطوش، وأطلق الرصاص على سائق التوك توك فسقط مضرجا في دمائه، ونقلا للمستشفى في حالة حرجة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات، باستقباله طرف أول سائق «توك توك»، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، مصاب بطلق نارى بالجسم، وطرف ثان أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بجرح قطعى بالجسم، على إثر إدعاء مشاجرة فيما بينهما بدائرة القسم.

وتبين أنه في أثناء تواجد الطرف الأول أسفل سكن الآخر لزيارة أحد أقاربه، حدث بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأول على الآخر باستخدام سلاح أبيض «سكين»، محدثا إصابته.

هذا الأمر أثار حفيظة الطرف الثاني، فأحضر سلاح ناري «فرد خرطوش»، من الشقة، وأطلق عيار ناري تجاه الأول محدثا إصابته.

ضبط طرفي المشاجرة

وبعد تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما أضاف الطرف الأول بتخلصه من السلاح الأبيض المُستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه في الطريق العام، وبإرشاد الطرف الثاني ضبط السلاح الناري.