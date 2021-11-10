مقتل سائق في مشاجرة بسبب الخلاف على تحميل الركاب ببني سويف

لقي سائق سيارة ربع نقل «كابود» مصرعه، اليوم الأربعاء، في مشاجرة نشبت مع سائق «توك توك» على أولوية تحميل الركاب بمدينة سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

مديرية أمن بني سويف تتلقى بلاغا بالحادث

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمسطا، يفيد باستقبال مشرحة مستشفى سمسطا المركزي جثة والذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتشكيل فريق بحثي بإشراف اللواء أسامة جمعة مدير المباحث

وانتقل ضباط الشرطة بمركز شرطة سمسطا إلى مكان البلاغ حيث تبين وقوع مشاجرة بين سائق «توك توك» آاخر سائق سائق سيارة نقل خلافا على أولوية تحميل الركاب أسفرت عن مقتل أحدهما.

ضبط المتهم بقتل سائق في سمسطا

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم، حيث تبين أن المتهم يدعى «أحمد. م. م»، 32 سائق «توك توك»، حيث تبين أن مشاجرة نشبت بينه وبين سائق سيارة ربع نقل «كابود»، ما أسفر عن مصرع «محمود. ش. م»، 26 سنة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد إصابته بطعن من سلاح أبيض وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى سمسطا المركزي.

وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين سائق «توك توك» وسائق سيارة أجرة على تحميل الركاب وتم ضبط المتهم خلالها بطعن سائق السيارة بسلاح أبيض، وضُبط المتهم واقتياده إلى مركز شرطة سمسطا، وجاري تحرير محضر وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.