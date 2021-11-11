شاب يطلق النار على شخصين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالدقهلية

أطلق شاب في محافظة الدقهلية أعيرة نارية على شخصين بقرية أبو ذكري التابعة لمركز منية النصر إثر نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة قام على إثرها المتهم بإطلاق عدد من الأعيرة النارية، ما أدى إلى إصابتهما وجرى نقلهما إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم، وتكثف مباحث منية النصر جهودها لإلقاء القبض علي المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانوية.

ورود بلاغ بإصابة شابين

تبلغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول كلا من: «محمد محمد عادل رشاد»، 34 سنة، و«السيد محمد السيد»، 25 سنة، مصابين بطلقات نارية في القدم، وتم تقديم الخدمات الطبية لعلاجهما.

انتقل ضباط مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس مباحث المركز، وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليهما، وشاب يدعي «محمد.ع.ا»، بسب خلافات الجيرة، مما أدى إلى قيام الأخير باستخدام «طبنجة» وإطلاق أعيرة نارية أدت إلى إصابتهما.

شهود عيان يروون التفاصيل

وأكد شهود عيان وجود خلافات سابقة بين أحد المجني عليهما والمتهم أثناء عملهما بالمملكة العربية السعودية، وتجددت عند عودتهما لقريتهما «أبو ذكري»، مركز منية النصر، مما تسبب في نشوب المشاجرة بينهم.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية وسؤال المصابين، وتكليف مباحث منية النصر بضبط وإحضار المتهم الهارب.