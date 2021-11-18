«التعليم» تكشف تفاصيل جديدة عن مناهج الصف الرابع الابتدائي

قدمت منصة «ديسكفري»، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من المعلومات عن مناهج الصف الرابع الابتدائي، وسبل التغلب على كثافة المعلومات، خاصة بعد شكوى الطلاب وأولياء الأمور، من كثافة المقرر الدراسي، موضحة أن المناهج الجديدة لا تهدف لحصول الطالب على درجات، بقدر ما تهدف إلى تنمية معارف وإدراك الطلاب.

وأضافت المنصة في بث مباشر، أن مواد الصف الرابع الابتدائي هي 8 مواد أساسية في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والمهارات المهنية، موضحة أن أخر مادتين تم إضافتهما لتوسيع مدارك الطلاب وربطهم بالبيئة المحيطة من خلال أنشطة حياتية.

وأوضحت أن هناك خمس مواد أخرى، تشمل القيم واحترام الأخر، التربية الرياضية والتربية الموسيقية والتربية الفنية وأنشطة التوكاتسو، وهي مواد يتم تقييم الطلاب فيها تقييم تكويني من خلال اكتسابه لمجموعة من المهارات ونسبة حضوره ولا تعقد فيها أي امتحانات، لافته إلى أن مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تعتبر بديلة لمادة الحاسب الآلي، ومادة المهارات المهنية تعتبر إضافة جديدة للطالب تكسبه معلومات مهمة.

الهدف من التطوير ليس حصول الطلاب على درجات في الامتحانات

وأكدت أن هذه المناهج المطورة، تتفق مع رؤية تطوير التعليم وفق نظام التعليم الجديد وبدأت وزارة التربية والتعليم تطوير المناهج بداية من «كجي 1 و2» وصولاً للصف الرابع الابتدائي، موضحة أن الهدف من التطوير ليس حصول الطلاب على درجات في الامتحانات بقدر فهمهم لمعلومات جديدة واكسابهم مهارات متنوعة وتوسيع مداركهم.

ونوهت مصنة ديسكفري، بأن وزارة التربية والتعليم وفرت المناهج الجديدة بأكثر من وسيلة تسهل على الطلاب الحصول عليها، ووفرت دليل المعلم لكيفية شرحها للطلاب، مؤكدة أنه يتم شرح الدروس في جميع المواد على المنصات التعليمية المختلفة مثل قناة مدرستنا وبنك المعرفة المصري فضلاً عن خاصية الـ«QR Code»، والتي تمكن الطلاب من الاستماع لشرح الدروس بالفيديو من خلال الهاتف المحمول.

كثرة المعلومات هدفه المعرفة فقط وليس التعجيز

وشددت على أولياء الأمور بضرورة مساعدة الطلاب في البحث وفهم المعلومات الجديدة، مبررة إضافة الكثير من أنواع الأشجار والنباتات في كتاب العلوم لتوسيع مدارك الطفل وليس وضع عبء عليه: «بنعرف أنه فيه أشجار حوالينا لكن نوعها إي واسمها إيه لا»، مؤكدة: «كم المعلومات الكتير هدفه المعرفة فقط وليس تعجيزياً ومرحلة الصف الرابع الابتدائي مرحلة تأسيسية».

وأكدت أن هناك بعض الشكاوي من ضيق الوقت في الحصص المدرسية لشرح الدروس في المدارس، وهو ما يمكن لأولياء الأمور التغلب عليه من خلال الاستماع لشرح الدروس من خلال المنصات التعليمية، مشددة: «كل كلمة في الكتاب لا تستدعي حفظها عشان الامتحان لأن الهدف هو الفهم وليس الدرجات».