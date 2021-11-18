انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية بجنوب سيناء.. تستمر لمدة شهر

أعلنت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة جنوب سيناء، عن انطلاق حملة لتطعيم الحيوانات في المحافظة ضد بعض الأمراض، موضحة أنها بدأت الثلاثاء الماضي وتستمر لمدة شهر، بهدف تطعيم الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وغيرها.

وقالت «الجوهري» في تصريحات لـ «الوطن»، إنه جرى التنبيه على كل الأهالي في المدن بضرورة التوجه إلى الوديان والتجمعات البدوية، من أجل تطعيم كل الحيوانات الموجودة على أرض المحافظة، والتي يبلغ عددها 35 ألف رأس ماشية، خاصة أن هناك حيوانات تقوم بالرعي في الوديان وغير مسجلة لدى مديرية الطب البيطري، مشددة على ضرورة تسجيل أي حيوان يحصل على التطعيم لعمل قاعدة بيانات حديثة بالثروة الحيوانية بالمحافظة.

35 ألف رأس من الحيوانات

وأضافت مدير عام الطب البيطري بجنوب سيناء، أن المحافظة تمتلك ثروة حيوانية تصل إلى 35 ألف رأس ماشية، تشمل الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، وهي مسجلة لدى المديرية، موضحة أن هذه الثروة الحيوانية قليلة بالنظر إلى مساحة المحافظة التي تتعدى 30 ألف كيلو متر مربع.

وتابعت، أن هناك اتصال مع مربي الحيوانات لتقديم الدعم اللازم لهم، كما أن هناك ثقة بين المربين والطب البيطري، ويسعى ملاك الثروة الحيوانية للحصول على التطعيمات.

وأكدت أنه جرى القيام بثلاث حملات هذا العام، استهدفت كل الحيوانات لمواجهة بعض الأمراض التي تصيبها، مثل الطاعون والحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والطفيليات.

مستشفى بيطري في شرم الشيخ

وأكدت «الجوهري» أنه تم وضع الأساسات لأول مستشفى بيطري في شرم الشيخ للكشف عن الحيوانات، وبخاصة الهجن التي تشارك في السباقات.

وتابعت أنه جرى اختيار المستشفى داخل مضمار شرم الشيخ للهجن والفروسية، بهدف تقديم الدعم الطبي للحيوانات التي تشارك في مسابقات الهجن التي تجري في شرم الشيخ، موضحة أن مجلس مدينة شرم الشيخ يقوم بالإشراف على المستشفى لافتتاحه العام القادم.

غرامة 10 آلاف جنيه

كما أشارت إلى أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، شدد على ضرورة تطبيق غرامة 10 آلاف جنيه على كل صاحب «جمال» لا يقوم بتركيب طوق فسفوري لتقليل حوادث الطرق التي تسبب فيها الجمال ليلا على الطرق السريعة.