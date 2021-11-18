حازم إمام: ندمت على عدم الانضمام لنادي أياكس

أكد حازم إمام، نجم نادي الزمالك الأسبق، أنه ندم على عدم انتقاله إلى نادي أياكس الهولندي، بعد نهاية تجربة إعارته إلى جرافشاب، لافتًا إلى تمسك نادي أودينيزي الإيطالي بخدماته، رغم العروض الكثيرة التي تلقاها في تلك الفترة.

وقال حازم إمام عبر فضائية «المحور» خلال برنامج «الريمونتادا»: «بعد تألقي مع نادي دي جرافشاب الهولندي، تلقيت عرضا من نادي أياكس لضمي من نادي أودينيزي».

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