دعوى قضائية: نص فيلم «راست» لم يتطلب إطلاق الرصاص وبالدوين تعمد القتل

فجرت ميمي ميتشل المشرفة على نص فيلم «راست» الذي شهد واقعة إطلاق الممثل أليك بالدوين النار على مصورة مفاجأة، حيث كشفت في دعوى قضائية أن نص الفيلم لم يتطلب قط إطلاق الرصاص من مسدس أثناء المشهد الذي كان بالدوين يتمرن عليه وتسبب في قتل مصورة الشهر الماضي، كما زعمت أنه كان يتعين على بالدوين التحقق بنفسه من عدم احتواء المسدس على ذخيرة حية وألا يكتفي بالاعتماد على تأكيد مساعد المخرج بأن المسدس آمن للاستخدام.

اتهامات بالدوين بتعمد الاعتداء على المصورة

ونقلت «سكاي نيوز» عن جلوريا أولريد محامية ميتشل التي اتهمت بالدوين في مؤتمر صحفي بانه كان يلعب لعبة الروليت الشهرية «نرى أن بالدوين اختار أن يلعب لعبة الروليت الروسية عندما استخدم مسدسا دون فحصه ودون أن يطلب من خبير الأسلحة أن يفعل ذلك في حضوره».

وزعمت ميتشل أن بلدوين تعمد الاعتداء وإلحاق الأذى وتسعى للمطالبة بتعويضات غير محددة في الدعوى التي أقيمت أمام المحكمة العليا في لوس انجلوس.

وقالت الدعوى إن نص «راست» كان يقضي بثلاث لقطات بالكاميرا عن قرب لبالدوين أثناء التدريب على المشهد، إحداها على عيني بالدوين والثاني على بقعة دم والثالث على جذع بالدوين بينما يسحب المسدس.

بالدوين يطلق النار دون سبب

واتهمت ميتشل الممثل بالدوين بأنه ضغط على الزناد بقصد وأطلق الرصاص من المسدس المحشو بالرصاص دون سبب أو مبرر، على الرغم أن المشهد التالي لم ينص على إطلاق رصاص من سلاح ناري.

وأعربت محامية المشرفة على النص عن اعتقادها بأن سلوك بالدوين في موقع التصوير كان متهورًا، وزعمت أنه جرت مخالفة بروتوكولات السلامة الأخرى أو تجاهلها.

وشهد فيلم «راست» مأساة حينما أطلق الممثل أليك بلدوين النار من مسدس للتصوير على مصورة وأرداها قتيلة بينما أصاب المخرج وذلك أثناء بروفات الفيلم.