الشرطة تعلن تفاصيل جديدة في واقعة إطلاق النار أثناء تصوير فيلم «راست»

كشف محققون تفاصيل إطلاق النار المميت في موقع تصوير فيلم «راست» بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، والذي تورط فيه الممثل أليك بالدوين، وتسبب في مصرع مصورة وإصابة مخرج الفيلم.

ونقلت «بي بي سي» عن المحققين أنه كان هناك بعض التراخي في تطبيق قوانين السلامة، بينما أعلن المسؤولون الذين قدموا النتائج الأولية التي توصلوا إليها بشأن إطلاق النار يوم الخميس الماضي، أنهم يعتقدون أن الممثل أليك بالدوين أُعطي مسدسا محملا بالذخيرة الحية، وقتل عن طريق الخطأ، المصورة السينمائية هالينا هتشينز وأصاب مخرج الفيلم.

ونقلت «بي بي سي» عن ماري كارماك ألتويس، مدعية منطقة سانتا فاي، أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة في هذه المرحلة مع استمرار التحقيقات.

600 دليل حتى الآن

وأعلنت السلطات المختصة أنها عثرت على حوالي 600 دليل حتى الآن، بما في ذلك ثلاثة أسلحة نارية و500 طلقة ذخيرة، في الوقت الذي أكد فيه رئيس شرطة مقاطعة سانتا فاي، آدان ميندوزا، أن أنواع الذخيرة التي عثر عليها تشكل مزيجا من الفراغات والطلقات الوهمية وما يشتبه في أنه ذخيرة حية تتطلب تحليلا في المختبر.

وأوضح رئيس شرطة سانتا فاي، أنه جرى استخراج جزء من رصاصة من كتف المخرج المصاب جويل سوزا وجرى تحريزها كدليل.

وكشف تفاصيل الحادث، مشيرًا إلى أنه جرى تسليم سلاح إلى بالدوين، وكان السلاح حقيقيا، وأطلق رصاصة حية، ما أسفر عن مقتل السيدة هتشينز وإصابة السيد سوزا، مشيرًا إلى أنه كان هناك ما يصل إلى 100 شخص في كواليس تصوير الفيلم عندما وقع إطلاق النار، لافتًا أن هناك شخصين آخرين كانا قد تعاملا مع السلاح قبل تسليمه إلى بالدوين وهم المجموعة المسؤولة عن الأسلحة في الفيلم «هانا جوتيريز ريد» ومساعد المخرج «ديف هولز».

تفاصيل اعترافات من سجلات المحكمة

وكشفت سجلات المحكمة أن مساعد المخرج «ديف هولز» طلب البندقية الباردة أثناء تسليمه السلاح، ما يعني أنه كان يعتبر آمنا واعترف للمحققين بأنه لم يفحص حجرة السلاح كي يتأكد من عدم وجود طلقات حية قبل تسليمه إلى بالدوين.

بينما اعترفت المسؤولة عن الأسلحة جوتيريز ريد، للمحققين أنه لم يتم الاحتفاظ بالذخيرة الحية في موقع التصوير، حيث يقتصر الوصول إلى الأسلحة الموضوعة في خزنة على عدد قليل من الأشخاص.

وكشفت الشرطة تفاصيل السلاح الناري الذي استخدمه بالدوين على أنه نسخة قديمة من مسدس «F LLI Pietta Long Colt .45» بينما عثر المحققون على غلاف رصاصة مستهلكة يعتقد أنه من حادث إطلاق النار.

ويتعاون الممثل أليك بالدوين بشكل كامل مع المحققين وسبق أن أعرب عن صدمته وحزنه لما وصفه بالحادث المأساوي.