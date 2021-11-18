ضبط عامل هدد بإشعال النار في نفسه ووالدته ومنزل جاره بسوهاج

تمكن ضباط مباحث مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، من إلقاء القبض على عامل هدد بإحراق نفسه ووالدته وإشعال النيران في منزله والمنزل المجاور لهم، وتبين أن المتهم قام بسكب كمية من السولار أعلى سطح منزله بسبب خلافات على الميراث.

خلافات على الميراث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغ من «نادية ا. ع»، 48 عامًا، ربة منزل، تقيم بدائرة المركز، بتضررها من نجلها «فهد. م. ا. ع»، 29 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، لقيامه بسكب كمية من السولار أعلى سطح المنزل والمنزل المجاور له ملك نجل عمه «خالد. ا. ا»، 42 عامًا، عامل، وتهديدها بإشعال النيران في نفسه وفي المنزلين، بسبب خلافات على الميراث فيما بينها.

ضبط المتهم بحوزته «جركن سولار»

وعلى الفور وعقب تلقي البلاغ، انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتم ضبط المتهم حال تواجده أعلى سطح المنزل بحوزته «جركن سولار»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وبسؤال مالك المنزل الثاني، أفاد بمضمون البلاغ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق.