«كتبنا» تنظم معرضها الأول للكتاب في مكتبة مصر الجديدة

تشهد مكتبة مصر الجديدة في الساعة 12 ظهر اليوم الخميس افتتاح معرض للكتاب يضم باقة منتقاه بعناية تشمل كافة روافد الثقافة والعلوم المختلفة، وذلك بالتعاون مع دار نشر كتبنا التي تقيم معرضها للمرة الأولى داخل مكتبة مصر الجديدة والذي يمتد إلى 10 أيام داخل حديقة المكتبة.

قال الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، في تصريحات صحفية، إن المعرض يهدف إلى التركيز على الجوانب التثقيفية والمعرفية والترفيهية المفيدة لجميع فئات المجتمع، والتعريف بالمكتبة، وإبراز دورها في خدمة المجتمع وتعزيز ثقافة القراءة والاطلاع، حيث يشتمل المعرض على العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية، بالإضافة إلى استقباله الزيارات المدرسية.

مواعيد معرض الكتاب في مكتبة مصر الجديدة

وأكد حلمي، أن المعرض الذي سوف يقام سنويًا في شهر نوفمبر من كل عام، يهدف إلى الترويج لثقافة القراءة وإثراء الحراك الثقافي والمعرفي لدى جموع الشعب المصري.

وأضاف حلمي، أن المعرض يستقبل زواره من الساعة 12 ظهرا حتى 8 مساء حتى يوم 28 نوفمبر الجاري.

1400 كتاب إلكتروني عبر كتبنا

والجدير بالذكر أن كتبنا منذ إنشاءها في 2015، أطلقت 1400 كتاب إلكتروني عبر موقع وتطبيق كتبنا، كما أطلقت 1200 كتاب مطبوع، وشاركت لمدة ست سنوات متتالية في معرض القاهرة الدولي للكتاب بنجاح، وحاز مؤلفي الكتب على تكريمات وجوائز إقليمية وعالمية.

كما دعمت مئات المبدعين من الكتاب، والمؤلفين، والفنانين، والأكاديميين في نشر أعمالهم بسهولة، والوصول إلى شرائح واسعة من القراء، عبر وسائط مختلفة؛ إلكترونية، ومطبوعة، وصوتية.

كانت جمعية مصر الجديدة قد احتفلت هذا الشهر باليوبيل الماسي ومرور 75 عام على إنشاء مكتبة مصر الجديدة والذي وضع حجر أساسها الملك فاروق عام 1945 وبدأت مسيرتها 20 نوفمبر عام 1946 باسم مكتبة الأميرة فريال، الابنة الصغرى للملك فاروق، التي أنشأتها وراعتها.

وفي عام 1984 تم تنفيذ مشروع لإعادة تأهيلها وتجديدها وافتتحت مرة أخرى أمام روادها، وبلغ عدد الكتب عند الافتتاح في عام 1984، عشرة آلاف كتاب باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وتم إنشاء نادى السينما عام 1986 م، بدء ميكنة أعمال المكتبة عام 1990م، وفى عام 1996 تم توسيع مسرح المكتبة وإنشاء مبنى جديد لمكتبة الطفل، وتم إنشاء مركز الكمبيوتر عام 1997 م، وإنشاء المقهى الثقافي 1998م، وقاعات الأنشطة عام 2003، ومركز للغات عام 2003.