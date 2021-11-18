هل يحق للزوج صرف معاش شهري عن زوجته المتوفية؟.. التأمينات تجيب

في كثير من الأحيان، وبمجرد أن يتوفى أي من أفراد الأسرة، يبدأ المستفيدين في البحث عن المعاش الشهري الخاص بهم، والمستحق عن المتوفي، سواء كان الزوج أو الزوجة، ومن الشائع أنه بمجرد أن يتوفى الزوج تحصل الزوجة على معاش شهري، ولكن عندما تتوفى الزوجة العاملة، يتساءل الزوج عن ما إذا كان يحق له صرف معاش شهري.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، الشروط المطلوبة لاستحقاق الزوج معاش زوجته بعد وفاتها، والإجراءات التي يجب أن يتبعها للحصول على المعاش، وفق الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي جاءت كالتالي:

هل يحق للزوج صرف معاش عن زوجته المتوفية؟

أوضحت هيئة التأمين عبر موقعها الرسمي، أنه يجوز للزوج صرف معاش شهري عن زوجته بعد وفاتها، ولكن يجب أن يتوافر عدد من الشروط وهي:

- أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي بات، ويُقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج. ‌

- ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.

- تعتبر علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة ‏المعاش ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعى وتتحدد هذه الفترة بـ 100 يوم من تاريخ ‏الطلاق، أو وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش الحامل قبل وضع الحمل.

المستندات المطلوبة

- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- شهادة من جهة التعليم للأبناء الطلبة بما لا يجاوز مرحلة البكالوريوس أو الليسانس بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة في تاريخ الوفاة وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل عالى بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة في تاريخ الوفاة وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل متوسط أو إعدادية بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 24 سنة في تاريخ الوفاة وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومي.

خطوات حصول الزوج على معاش الزوجة

- يقوم الراغب في الحصول على معاش زوجته بالتوجه إلى المنطقة التأمينية وتقديم طلب صرف الحقوق التأمينية وفقاً للنموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

- يجب تقديم طلب صرف للأخوة والأخوات في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش من الأولاد، وفقاً للنموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.