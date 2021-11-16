التضامن تخطط لتشغيل 65 عيادة تنظيم أسرة.. وبدء تدريب 130 طبيبا وممرضة

تكثف وزارة التضامن الاجتماعي جهودها مع المجتمع المدني، لإنشاء وتجهيز وتشغيل 65 عيادة تنظيم أسرة في الجمعيات الأهلية الشريكة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، بهدف سد الفجوة في توفير أدوات تنظيم الأسرة، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة المُشكلة السكانية، التي تمثل أحد أهم التحديات التي تعيق مسيرة التنمية، ودور وزارة التضامن في الحد من الزيادة السكانية وتحسين خصائص السكان من خلال مشروع «2 كفاية»، الذي ارتكز على استعادة دور المجتمع المدني في مساندة القضية السكانية.

وبدأ مشروع «2 كفاية» في 10 محافظات، وهي الأكثر فقرا والأعلى في معدلات الخصوبة، وتشمل «البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، وأسوان»، إضافة إلى حي الأسمرات.

خدمة 185 ألف سيدة في «2 كفاية»

وقدّمت العيادات خدمات تنظيم الأسرة لنحو 185,000 سيدة منذ بدء المشروع حتى الآن، وتعكف الوزارة في الوقت الحالي على تكثيف تقديم خدمات الصحة الإنجابية مع خدمات تنظيم الأسرة بعيادات «2 كفاية» لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان من حيث توافر الخدمات وجودتها وإمكانية الوصول إليها بسهولة.

تدريب 65 طبيبًا و65 ممرضة بعيادات «2 كفاية»

وتتعاون الوزارة في ذلك المشروع مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتبدأ سلسلة من الورش التدريبية، حيث بدأت تدريب 65 طبيبًا و65 ممرضة بعيادات «2 كفاية» من 14 حتى 25 نوفمبر الحالي، ويتم التدريب بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، حيث تتولى كوادر قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إعداد المحتوى التدريبي والتدريب عليه بمراكز التدريب التابعة لها.

خدمات مراكز «2 كفاية»

وتشمل حزمة الخدمات التى سيتم التدريب عليها الحقوق الإنجابية، رعاية ما قبل الولادة، المشورة قبل وبعد الولادة، وتغذية السيدات أثناء الحمل والرضاعة والنفاس، الوقاية والعلاج من التهابات الجهاز التناسلي والأمراض المنقولة جنسيا، التثقيف الصحي ودعم الرضاعة الطبيعية، التشخيص المبكر لسرطان الثدي، إلى جانب خدمات تنظيم الأسرة.

وكان مشروع «2 كفاية» بدأ المرحلة الثانية من التوعية الميدانية عبر أنشطة مسرح الشارع والتفاعل مع النساء في الريف، من خلال العرض المسرحي «2 كفاية» بواقع عرضين مسرحيين بالساحات والشوارع الرئيسية بكل محافظة بإجمالي 20 عرضا مسرحيا في المحافظات العشر المستهدفة كمرحلة أولى، ويليها البدء في المحافظات العشر الأخرى مطلع 2022.

ويتم عمل العرض المسرحي بقرى حياة كريمة كإحدى التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها الحكومة لتحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة في قرى حياة كريمة، وتضمين التدخلات مكونا سكانيا لتغيير الممارسات الخاطئة ولتعزيز القيم الإنجابية والسلوكية الجيدة.

ويطرح العرض المسرحي العديد من التأثيرات السلبية الناتجة عن كثرة الإنجاب، من خلال طرح مواقف جاذبة للمُشاهد تجعله يُفكّر في الرسائل دون افتعال وتجنب أساليب الوعظ والتخويف.