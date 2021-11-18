إطلق مبادرة سفراء البيئة بمدارس الجيزة.. وتعميمها في مصر خلال 2022

أعلنت وزارة البيئة، إطلاق مبادرة سفراء البيئة بمدارس محافظة الجيزة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في إطار التعاون الوثيق بين الوزارتين لنشر الوعي البيئي بين طلاب المدارس، وتهدف المبادرة لتنمية المعلومات والمهارات والاتجاهات البيئية لدى مجموعة من طلاب مدارس التعليم الأساسي، حيث يتم اختيار 20 طالبا من كل مدرسة، ليشكلوا نواة لنشر الوعي البيئي بمدارس محافظات الجمهورية.

تطبيق المبادرة في 8 مدارس بـ4 إدارات

وبحسب بيان، تتم المبادرة داخل 8 مدارس ابتدائي وإعدادي بـ4 إدارات تعليمية، وهي الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة والعمرانية، على أن تعمم المبادرة على باقي المحافظات ابتداءً من العام المقبل.

سفراء البيئة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنّ المبادرة تهدف لتشكيل أول نواة من طلاب المدارس، لخلق جيل جديد من الطلاب يكونوا بمثابة سفراء للبيئة، يدعون من حولهم (ذويهم - أصدقائهم) للحفاظ على البيئة ومواردها، وينقلون لهم الخبرات المتنوعة التي سيكتسبونها من معلومات ومهارات واتجاهات بيئية متنوعة.

ولفتت إلى حرص الوزارة خلال الفترة الماضية على رفع كفاءة إخصائي التوعية بالوزارة ليكونوا على قدر عالٍ من التدريب وإظهار التوعية البيئية بشكل لائق يتناسب مع تحقيق الهدف من المبادرة الوطنية «اتحضر للأخضر» وخلق جيل واعٍ لديه من السلوكيات الإيجابية ما يجعله قادرا على مواجهة قضايا البيئة.

وبدأ فريق عمل التوعية البيئية بوزارة البيئة، وبالتعاون مع إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، تنفيذ البرنامج التوعوي المقترح في المدارس المشاركة بالمبادرة، ويشمل تنفيذ أنشطة متنوعة كالندوات التي تتناول القضايا البيئية ذات الأهمية المحلية والعالمية كقضايا تغير المناخ، والتنمية المستدامة والأخلاق البيئية وغيرها من الموضوعات، ويتم دعم الندوات بالافلام البيئية، وتدريب الطلاب على تنفيذ ورش عمل فنية عن المخلفات وكيفية الاستفادة منها، إلى جانب الأنشطة والألعاب التربوية البيئية.