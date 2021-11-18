تعليق الدراسة في مصر 2021.. الحالات والشروط والأسباب

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الحالات التي يمكن بسببها تعليق الدراسة في مصر 2021، موضحاً الشروط التي تلزم أي محافظة بذلك، مشدداً على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بسير العملية التعليمية وعدم الالتفات لأي معلومات مغلوطة.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن تعليق الدراسة يتمّ بتنسيق كامل مع مديرية التربية والتعليم والمحافظة، مشيراً إلى أنَّ هناك تعليمات مشددة لجميع المدارس بضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

حالات تعليق الدراسة في مصر 2021

أوضح المصدر، أن الحالات التي يتم فيها تعليق الدراسة هي الآتي:

- سيول شديدة تؤثر على سير العملية التعليمية.

- ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب والمعلمين.

شروط تعليق الدراسة

وأكّد المصدر، أنَّ الشروط تتمثل في الآتي:

- التنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- متابعة الموقف مع المحافظة نفسها.

- صدور قرار بتعليق الدراسة في أي محافظة من المحافظ فقط.

من ناحيتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل حالات غلق المدارس، مؤكّدة أنَّه تمّ تقليل المدة الزمنية المحددة للغلق لتصل إلى 14 يوماً حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على العملية التعليمية، موضحة أنَّه تمّ توفير الكثير من المنصات التعليمية التي تساعد الطلاب على متابعة شرح الدروس «أون لاين».

- يتمّ غلق الفصل لمدة 14 يوماً في حال حدوث أكثر من حالة مصابة بفيروس كورونا ومؤكّدة من الفصل نفسه.

- يتمّ غلق المدرسة لمدة 14 يوماً في حالة غلق أكثر من فصل في المدرسة خلال أسبوعين.

- يتم غلق مجمع المدارس لمدة 14 يوماً في حالة غلق مدرسة متواجدة بمجمع مدارس.

- يتم غلق المدارس في القرية أو المدينة عند فرض حجر صحي على القرية أو المدينة.

- يتم غلق مدارس المحافظة كاملة لمدة 14 يوماً في حالة صدور توصيات من لجنة إدارة الأزمات.