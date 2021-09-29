«التعليم» تعلن الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد 2021/ 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد 2021/ 2022 التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، من خلال قطاع الطب الوقائي، لتعميمها وتوزيعها على الإدارات والمدارس على مستوي الجمهورية.

القواعد الواجب توافرها في المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المدارس بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وشددت على اتخاذ الإجراءات الوقائية للتعامل مع حالات كورونا بالمدارس.

التجهيزات والأدوات التي يلزم توافرها بالمدراس

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الفني، التجهيزات والأدوات التي يجب توافرها بالمدراس للحد من ظاهرة تفشي فيروس كورونا بالمدراس تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد2021-2022، وتتمثل تلك التجهيزات في:

- التهوية الجيدة

لضمان وجود تهوية جيدة وزيادة الإمدادات الإجمالية من الهواء إلى المساحات المشغولة يفضل استخدام التهوية الطبيعية النظيفة داخل المباني، حيثما أمكن دون إعادة تدوير الهواء، في حالة استخدام نظم التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وتكييف الهواء، فيجب فحص وصيانة وتنظيف الأدوات المستخدمة في عملية التهوية.

مستلزمات التطهير الدوري

يجب توافر الموارد اللازمة والمناسبة لتطهير الأسطح ودورات الأسطح ودورات المياه بالكلور السائل، وتدريب عمال النظافة في استخدام بطريقة صحيحة وآمنة وتوفير مصدر ماء نظيف وصحي واستخدام الصابون السائل لغسيل الأيدي.

مستلزمات الحماية الشخصية

يجب توفير كميات كفاية من الكمامات الواقية، ووضعها بالعيادة أو مكاتب المسئولين بالمدرسة، وذلك لاستخدامها في حالات الطوارئ.

شروط الدخول لدروات المياه في المدارس

كشفت وزارة التربية والتعليم عن اشتراطات الدخول للدورات المياه، التي حددتها وزارة الصحة، وهي:

- وجود عدد كافي من دورات المياه يتناسب مع أعداد الطلاب يضمن عدم الانتظار لفترات طويلة في ممرات دورات المياه.

- توافر مصدر آمن وصحي.

- توافر الصابون اللازم لغسيل الأيدي.

- وجود سلات قمامة.

- وجود عمال للحفاظ على نظافة دورات المياه باستمرار.