عالم أوبئة أمريكي: ارتفاع إصابات كورونا تحذير للولايات المتحدة

قال عالم أوبئة أمريكي، إن الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا، خلال الأسبوع الماضي، يجب أن يكون بمثابة تحذير من أن الولايات المتحدة قد تشهد أيضًا زيادات كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا هذا الشتاء، لا سيما في المناطق الأكثر برودة في البلاد.

حالات الإصابة بكورونا تتزايد لكنها تختلف عن الشتاء الماضي

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن الدكتور ديفيد داودي، الأستاذ المساعد في علم الأوبئة في جامعة جونز هوبكنز الامريكية: «من المتوقع أن نرى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تتزايد، ولقد بدأنا نرى هذا في الأسبوع الماضي أو نحو ذلك، لكني لا أعتقد أن ما نراه في دول أوروبية يعني أننا نواجه موجة هائلة من الأمراض الخطيرة والموت، كما رأينا هنا في الولايات المتحدة خلال فترات الشتاء الماضي».

اللقاحات فعالة بنسبة 85٪

وأشار تقرير صحيفة الجارديان، إلى أنه في الأسابيع الثلاثة الماضية، زادت حالات الإصابة الجديدة في العديد من الولايات التي يتميز طقسها بالبرودة مثل نيو إنجلاند والغرب الأوسط. ومع ذلك، تظل اللقاحات فعالة بنسبة 85٪ تقريبًا في منع الإصابة والوفاة.

لن نرى وحدات العناية المركزة أو المشارح المكتظة

وقال داودي: «حتى لو ارتفعت الحالات هذا الشتاء، فمن غير المرجح أن نرى وحدات العناية المركزة المكتظة والمشارح منذ عام مضى»، لافتًا إلى أن المناعة الممنوحة من اللقاحات ضد العدوى قد تسمح للحالات بالارتفاع، لكن عددًا أقل بكثير من الناس سيحتاجون إلى دخول المستشفى.

وأضاف أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى أو ماتوا بسبب مرض كوفيد 19 هذا الصيف، بنسبة نحو 90% لم يتم تطعيمهم بشكل كامل، وذلك بحسب دراسة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها